Nejdřív plán, pak prach
„Základem je plán. Vytvořte si seznam místností a jednotlivých úkolů – a rozdělte si je na etapy. Začněte odshora: prach z polic, stropní světla, dveře, a až nakonec podlahy. Když budete postupovat po částech, nebudete mít pocit, že jste v tom utopení. Pokud máte málo času, zaměřte se na viditelná místa – obývák, kuchyň, koupelnu a předsíň. Ložnici a sklep nechte na období po svátcích,“ doporučuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.
|
Z předvánočního úklidu nešilte. Stačí pár minut a byt bude jako klícka