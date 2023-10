Předsíň nepřehlcujte věcmi, ať nedrhne provoz. Chce to systém a čisté boty

Předsíň nepřehlcujte věcmi, ať nedrhne provoz. Chce to systém a nanohoubičky

Co domácnost, to specifické potřeby členů rodiny. Myslete na ně hned v předsíni, která vás vítá, kdykoliv dorazíte domů s nákupem či děti s batohem ze školy, a je potřeba všechno někam odložit. Včetně klíčů, oblečení a bot. A to tak, aby se tu i dobře uklízelo, vždyť předsíň dává nahlédnout k vám domů.

Jak předsíň uspořádat jako profík

„V první řadě odkliďte vše, co v předsíni nemusí být. Kabáty a jakékoliv další oblečení do skříní. A mějte na věšáku po ruce pouze jednu bundu na člena domácnosti. Boty odkliďte do botníku a pokud potřebujete, nechte si v předsíni opět pouze jedny boty,“ radí Bára Borovská, specialistka na organizaci prostor, kterou znáte z nedávného primáckého pořadu Do pořádku.

Stejně tak v předsíni omezte na minimum odkladové plochy. Čím více plochy máte k dispozici, bude vás to lákat tam věci odložit a nechat ležet,“ radí pro začátek profesionální organizátorka. Už jen to udělá podle jejích zkušeností s daným prostorem opravdu hodně.

Zbytek záleží na vašich preferencích a na tom, co potřebujete mít při odchodu z domu a při návratu domů po ruce. „V naší předsíni máme pouze malý botník, dva věšáky a jednu stoličku pro děti a taburet pro prarodiče, pro lehčí obouvání,“ prozrazuje Borovská, jejíž rodina je čtyřčlenná. A díky tomu, že mají v předsíni minimum věcí, zabere jí pravidelný úklid vždycky jen pár minut.