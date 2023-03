Dobrovolníci sledovali okamžitou spotřebu plynu. Začátek února s ní zamával

Byl to návrat zimy jako z učebnice. Zatímco 16. ledna řidiče trápily „jen“ namrzlé vozovky, když na některých místech v Česku v noci klesly teploty až k minus šesti stupňům a k tomu se přidala mlha, o den později už tu byla zima v plné parádě. Vydatně sněžilo zejména na Mladoboleslavsku, Nymbursku, v okolí České Lípy, Mnichova Hradiště – tam napadlo i přes 10 centimetrů mokrého a těžkého sněhu.

V Liberci naměřili dokonce 11 centimetrů silnou sněhovou pokrývku. Právě tam mokrý sníh komplikovat dopravu a lámal stromy. Povánoční obleva byla minulostí.

Podruhé a ještě razantněji se zimní počasí nastěhovalo do Česka začátku února. Jak se to projevilo na spotřebě domácností, které se zapojily do projektu Špion na plynoměru?

Týden mrazů vystřelil spotřebu vzhůru

„Jednoznačně se změna teplot projevila. Oproti týdnu před či týdnu po se ve studeném týdnu zvýšila naše spotřeba plynu zhruba o čtyři krychlové metry za týden,“ popisuje paní, která se dobrovolně zúčastnila experimentu a důsledně sledovala svoji okamžitou spotřebu plynu.

Žije v mezonetovém bytě v Praze. Protože má malé dítě, které je právě v období batolení po podlaze, nemůže topení v bytě omezovat příliš.

Druhá dobrovolnice žije v podhůří Železných hor. Kromě plynového kotle jsou v domku i kamna na dřevo. A právě období ochlazení se tento zdroj tepla hodil. „Topili jsme hodně v kamnech. Trochu jsme si pomohli i vyšším výkonem plynového kotle,“ popisuje svou strategii.

Třetí z „měřičů“, tentokrát muž, se celou zimu snaží na topení šetřit. Byt na pražském Smíchově byl při návratu zimy prázdný. „V tomto období jsem nebyl doma, tudíž moje spotřeba zůstala stejná,“ popisuje. „Obecně se snažím spotřebu držet konstantě minimální, takže žádné dramatické výkyvy nevidím,“ vysvětlil.

Projekt Špion na plynoměru na iDNES.cz „Vzhledem k tomu, že Pražská plynárenská je jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu, tak jsou v našem zákaznickém portfoliu vidět i obdobné trendy jako na trhu celém. Obecně bych mohl konstatovat, že zákazníci, kteří mají nasmlouvány vyšší ceny energií, šetří energiemi více než ti, kteří mají staré kontrakty ještě za nižší ceny. Racionální ekonomické chování funguje,“ míní Petr Kovařík ze společnosti Pražská plynárenská.

Modré sloupce ukazují poklesy teplot

Všechny citované domácnosti se zapojily do unikátního projektu serveru iDNES.cz a společnosti Pražská plynárenská. Nechaly si na začátku topné sezony nainstalovat na svůj plynoměr „špiona“, který spotřebu plynu hlídá a hlásí.

Zima ženy bydlící v mezonetovém bytě

Ve skutečnosti se jedná o takzvaný senzor spotřeby plynu, který dvakrát denně posílá údaje o spotřebě. „Špion na plynoměru“ názorně ukazuje, že výkyvy počasí jsou hlavními strůjci vyšší spotřeby plynu sledovaných domácností. O senzor spotřeby plynu mohli čtenáři iDNES.cz soutěžit.

Vždy, když se ochladí, vystřelí modré sloupce spotřeby vzhůru. Proč je chování domácností důležité? Podle údajů Českého statistického úřadu z února 2022 se z hrubé domácí spotřeby zemního plynu spotřebuje 28,3 % v sektoru průmyslu.

Zimní spotřeba paní bydlící v Železných horách

Domácnosti představují druhého nejvýznamnějšího konzumenta: pálily 25 % této suroviny. Po ruském útoku na Ukrajinu nejčernější scénáře předpokládaly, že by Česku plyn mohl úplně dojít a následoval by kolaps ekonomiky. V té době byla země zcela závislá na dovozech z putinovského Ruska.

V lednu a únoru letošního roku se do Česka nedostal žádný plyn z Ruska. Česko tak snížilo závislost na této strategické surovině pocházející z východní mocnosti na nulu.

„Zvládli jsem to. Zimu jsme přežili bez ruského plynu. Nenaplnily se katastrofické scénáře,“ komentoval průběh zimy ministr průmyslu Jozef Síkela (více čtěte zde).

Navíc podle statistik jsou nyní tuzemské zásobníky naplněné zhruba na 57 procent (stav k prvnímu jarnímu dni letošního roku – pozn. red.). Na tom má svůj díl jak relativně teplá zima, tak také úspory českých domácností i průmyslu.

A úspory jsou to výrazné. Od 1. října 2022 do 16. ledna 2023 se spotřeba plynu v České republice meziročně snížila o 807,5 milionu metrů krychlových. Republika tím splnila závazek EU, podle něhož mají státy ušetřit 15 procent plynu. Cíl byl nastaven na březen, Česku se to povedlo s dvouměsíčním předstihem.

Ruský plyn stát nahradil dovozem plynu z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. A podle ministra by domácnosti i firmy měly v úsporných opatřeních pokračovat i s ohledem na další topnou sezonu.

Některým byla zima v práci

V rámci projektu Špion na plynoměru, který server iDNES.cz připravuje se společností Pražská plynárenská, jsme sledovaným domácnostem položili otázku: Máte obecně pocit, že letošní zima byla z hlediska komfortu výrazně horší než ta poslední „předválečná zima 2021/2022“? Pokud ano, v čem se snížený komfort projevoval?

„V obecné rovině ten pocit nemám. Doma máme podlahové topení, které dokáže akumulovat teplo a lépe tak hospodařit s výhřevností. Snažili jsme se obecně k hospodaření přistoupit s rozumem a odpovědností k situaci, výrazně nás to ale neomezilo,“ popisuje paní, která je doma s malým dítětem.

„Já bych řekla, že to byla s tepelným komfortem horší než předcházející zimu. V práci se topilo nedostatečně, dokonce mi byla zima i v některých restauracích,“ ohlíží se paní z hor. I sledovaný muž si postěžoval na zimu v práci.