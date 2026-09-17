Jak se z původně praktického nástroje pastevců a honáků dobytka stala sportovní a artistická disciplína?
Člověk je osoba soutěživá a chtějící se bavit. Ve starověku vymysleli olympijské hry a gladiátorské zápasy, středověk byl protkán rytířskými turnaji, na Divokém západě se konali pro potěchu obecenstva střelecké soutěže. Tak proč by někdo nevymyslel, jak by šlo soutěžit s bičem.
Martin Štulla *1978
Člen americké Bičařské síně slávy (Bullwhip Hall of Fame), badatel o historii práskání bičem a zakladatel spolku Keltoviny.
Přesný začátek, kdy a jak začal soutěžit, asi nezjistíme. Některé soutěže jsou spjaté s tradicemi. U nás začátky soutěží naleznete v trampských osadách.
Ve kterých zemích má práskání bičem nejhlubší tradici a jak se lišil styl například u australských honáků, amerických kovbojů nebo středoevropských pastýřů?
Každý řekne, že ve své zemi. Tím, že my vlastně nevíme, kde přesně bič vznikl, tak se to hrozně špatně určuje. Proto je nespočet různých druhů bičů, jen my máme ve Vypráskaném muzeu přes padesát druhů bičů z celého světa. Bič se zároveň rozšiřoval s mořeplavbou a objevováním nových civilizací a v dnešní době jsou špičkami v práskání bičem… například Austrálie, která má skvěle zpracovaný systém soutěží.
Kdy a kde se z práskání bičem poprvé stala oficiální soutěžní záležitost?
Většina moderních soutěží vznikla z různých tradic spojených s bičem a pracovní činností honáků, pastevců, kočích či formanů. Známe řadu takto vzniklých soutěží – německý Aperschnalzen (1954), italskou Frusta d’Oro (1963), maďarský Magyar Csikós Verseny (1965), polský Żywieckie Gody (1969) a další.
Kdežto první organizace vznikaly až o několik let později – Wild West Arts Club (WWAC – 1990), Australian Whipcrackers and Plaiters Association (AWPA – 1992), Japan Sports Whip Association (JSWA – 2008), European Whip Cracking Association (EWCA – 2015).
Ovšem oficiálně uznávané a jednotné mistrovství světa v práskání bičem a ovládání bičů pod jednou nadnárodní organizací v podstatě neexistuje. Neexistuje totiž centrální světová organizace, která by vydala pravidla bičařských soutěží, včetně národních postupových kvalifikací, kde by mohl postoupit ten nejlepší, a celého systému soutěží, které by vrcholily právě na MS.
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Mělo práskání bičem v historii i jiný než praktický význam, například rituální, signalizační nebo zastrašovací?
Ano, práskání bičem mělo v historii řadu jiných než čistě praktických významů. V české lidové kultuře byl zvuk biče považován za mocný nástroj k odehnání zlých sil, nemocí a neštěstí. Ale například původní obyvatelé amerického kontinentu měli rituální bič, se kterým tančil šaman.
Jak se liší tradiční historické biče od těch, které se používají na dnešních závodech?
Základním materiálem byla kůže, ale první bič v době neolitu u prvních pastevců vypadal velmi jednoduše. Kousek pružného proutku s přidělaným proužkem kůže. A cesta ke klasickému pletenému biči s opletenou duší byla velmi dlouhá. V dnešní době si může každý vybrat, zda chce těžký, nebo lehčí bič, tak aby mu seděl přesně do ruky. A ač jsou nějaké snahy či nápady posunout soutěžení v ovládání bičů například na olympiádu, tak se vždy naráží na to, že ruční práce nedokáže na sto procent udělat totožné biče, aby byly podle nějakých regulí.
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Z jakých materiálů se biče vyrábějí dnes a v čem mají moderní syntetické materiály jako paracord výhodu oproti klasické kůži?
Dnes zůstává stále velmi populární kůže – klokaní, jelení, hovězí. Rozdíl je v její ceně, kvalitě i pevnosti. Paracord má výhodu v tom, že je levnější, barevnější a jeho údržba je podstatně snazší než u koženého biče. Naleznete ale i biče ze slámy či koudele při tradicích, železa při bojových sportech či laminátu při jezdeckém sportu.
Jaké hlavní typy bičů v tomto sportu rozlišujeme a jak se liší jejich chování při práskání?
V Čechách a na Moravě je nejpoužívanějším bičem na soutěžích honácký bič, který je napevno spojen s rukojetí, dřív známý jako americký bič – bullwhip. Toto označení je ale mylné a začalo se používat až s rozšířením filmů z Divokého západu. Tento bič do Ameriky dovezli Španělé. V Austrálii je nejpoužívanější hůlkový bič, podobný našemu hončíku, s názvem stockwhip. V Asii, při bojových sportech, používají několik rozdílných bičů – jiu jie bian, qilinbian. A takto bychom mohli pokračovat dlouho.
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Je výroba kvalitního biče stále čistě ruční řemeslo? A jak dlouho trvá uplést špičkový soutěžní kousek?
Tak tato otázka by slušela někomu, kdo biče plete, ale ano, kvalitní bič lze vytvořit pouze cestou ruční práce. Výrobci si postupy výroby pečlivě chrání, aby jim je někdo neokopíroval.
Co přesně způsobuje ten charakteristický hlasitý zvuk a jakou roli v tom hraje překročení rychlosti zvuku?
Na konci většiny bičů – neboť známe i biče úderné, které zvuk nedělají, jako je devítiocasá kočka, jezdecký bičík a další – je krátký provázek, takzvaná práskačka, která právě ten zvuk vytvoří.
Jinak charakteristický hlasitý zvuk, který slyšíme při překročení rychlosti zvuku, se nazývá aerodynamický třesk. Tento jev nezpůsobuje motor letadla ani žádný náraz do fyzické překážky, ale prudké stlačení vzduchových vln.
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Jaké jsou základní techniky prásknutí a co je naopak považováno za vrcholné umění práce s bičem?
Základních triků je několik, vše sepsali a popsali kolegové z USA na svých stránkách. U nás je situace zajímavější. Každý pořadatel bičařských soutěží si názvosloví „vytvořil“ sám, takže soutěžící musí nejprve zjistit, co má ukazovat, a pak až soutěžit.
A vybrat nějaký vrchol, něco opravdu top, je hodně zvláštní. Protože pro někoho je to kombinace různých triků dohromady, pro někoho co nejvíc prásků za minutu, pro někoho to, že vůbec dokázal prásknout.
Je práskání bičem fyzicky náročné? A které části těla při dlouhém tréninku trpí nejvíc?
Určitě trochu je. Při výuce nových bičařů a bičařek, včetně dětí, se já snažím pozorovat, jak se u práskání kdo chová. Člověk už pozná, že ruce nováčka jsou unavené a nedělají, co mají. A co trpí nejvíc? Určitě nejunavenější je horní část těla, kterou celou k práskání bičem používáte. A pak části, které si bičem omylem trefíte.
Jaké bezpečnostní zásady a ochranné pomůcky musí začátečník dodržovat, aby si neublížil?
Určitě musí mít okolo sebe dostatek místa (ne v okolí stromů), a pokud možno, aby nebyla v okolí žádná zvířata. Dál mít na sobě ochranné brýle, pokrývku hlavy a pevné oblečení. Oblečení je pouze doporučené a v mnoha případech spíš překáží. Hlavní je dobře poslouchat člověka, co vás ovládání bičem učí. Je řada bičařů, co práskat umí, ale nedokážou něco naučit. Pak se diví, že u mě se práskat naučí a ani se bičem netrefí.
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Jaká komunita lidí se dnes práskání bičem věnuje – jsou to spíš milovníci westernu, reenactoři, nebo čistě sportovní nadšenci?
Asi nejmenší část jsou právě ti sportovní nadšenci, protože zájem o soutěže opadá a soutěží čím dál méně soutěžících. Lidé se chtějí bavit, ne trávit hodiny a hodiny pilováním techniky. Chtějí si ten zvuk biče užívat, ne se stresovat, že ten či onen trik předvedou dobře, aby získali body. Znám řadu trampů, šermířů a dalších, pro které je bič pouze doplňkem, zpestřením. Po „otevření“ mého projektu „Vypráskaná historie“ o historii práskání bičem jsem v kontaktu s řadou lidí u nás i ve světě, které právě fascinuje a baví ta historie.
Jak vypadá situace v České republice a jak si vedou čeští reprezentanti v porovnání se světovou špičkou?
Špatně. Na začátku 21. století nějaké úspěchy i umístění byly, ale bohužel hlavní „skupina“ sportovních nadšenců zestárla a soutěžení se nevěnuje a nové generace na to nejsou. Možná je to i tím, že organizace našich soutěží není úplně ideální a nové bičaře a bičařky nemotivují.
Jak reaguje okolí a veřejnost, když řeknete, že váš koníček je sportovní práskání bičem?
Tak protože svůj koníček prezentuji hlavně na akcích spojených s historií, tak jsou reakce pozitivní. Spousta lidí si neuvědomuje, že i přímo u nás v Čechách máme zajímavé biče, od slaměných, používaných při masopustu, až po hončík, podobný australskému a anglickému biči.
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V jakých konkrétních disciplínách se soutěží a jak vypadá hodnocení rozhodčích?
Soutěží se v povinných tricích (práscích) – jednoduché prásky, opakované prásky, návazné prásky. Poté se také soutěží v trefování cílů na stojanech, většinou plastové nábojnice či špejle. Za jednotlivé disciplíny dostávají soutěžící body. Pak jsou i speciální soutěže jako například Zorro, kde máte bičem zhasnout plamen svíčky.
Postupuje se podle přesně dané sestavy, nebo mají závodníci prostor pro vlastní improvizaci a hudební doprovod?
Většinou jsou jednotlivé soutěžní disciplíny dané a soutěží se po celý den – i to je možná důvod malé účasti soutěžících. Až všechny disciplíny proběhnou, tak přichází na řadu například soutěž o nejlepší show, kde již účastníci mohou ukázat, co umí.
Jak vypadá ideální první krok pro někoho, kdo by chtěl s tímto sportem a koníčkem začít?
Najděte si nejlépe nás (spolek Keltoviny) na kulturních akcích po celé republice a my už vás aspoň základy naučíme. A třeba se jednou rozhodnete a pojedete i na soutěž… Anebo se práskáním bičem budete pouze bavit, tak jak to dělá spousta ostatních bičařů a bičařek.