1. Čím víc pracího prostředku, tím čistší prádlo
Skutečnost: U pracího prostředku rozhodně neplatí, že více znamená lépe. Příliš velká dávka se může hůř vymáchat a její zbytky se mohou usazovat v textilu i pračce.
Výsledkem pak nemusí být čistší ani voňavější prádlo. Na druhou stranu, příliš malé množství nemusí stačit, zejména u silně znečištěného prádla nebo tvrdé vody. Nejlepší je proto držet se doporučeného dávkování výrobce a přizpůsobit ho množství prádla, míře znečištění a tvrdosti vody.
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