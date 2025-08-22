Možná jste se už s tím setkali: vytáhnete z pračky svůj oblíbený svetr nebo šaty, a místo původního kousku je v ruce držíte jako by byly zmenšené na panenku. Není to však konečná stanice pro váš oděv. Podle odborníků z australské Swinburne University of Technology lze sražené oblečení zachránit pomocí běžného kondicionéru na vlasy nebo dětského šamponu.
Proč se oblečení při praní sráží?
Pochopení toho, proč se oblečení sráží, je klíčem k tomu, jak tomu předcházet, ale i jak napravit škody. Běžná textilní vlákna jako bavlna nebo len pocházejí z rostlin a ve své přirozené formě jsou nepravidelná a zvlněná. Během výroby tkanin se tato vlákna mechanicky natahují, rovnají a splétají do hladkých a pevných nití.
|
Prát správně je docela věda. Průvodce údržbou šatů podle materiálů
Když se však tato vlákna vystaví horku, vlhkosti nebo mechanickému působení, což se děje právě v pračce, mají tendenci se uvolnit a vrátit se do svého původního, zvlněného stavu. Tomuto jevu se říká vláknová paměť a je důvodem, proč se některé látky snadno mačkají a proč se mohou po vyprání srazit.
Záchranná akce pro váš oděv
Podle Nisy Salimové je záchrana sraženého kousku možná, i když nemůžete vrátit extrémní sražení. Tato metoda pomůže oděvu získat zpět dostatečnou velikost, aby byl opět nositelný. Popsala to ve svém článku v The Conservation.
|
Len i bavlna mají své kouzlo. Který materiál vám v létě sedne víc
Postupujte následovně:
- Napusťte vlažnou vodu do umyvadla nebo vany.
- Přidejte do ní kondicionér na vlasy nebo dětský šampon v poměru přibližně jedna polévková lžíce na jeden litr vody.
- Sražený oděv do vody ponořte a nechte ho tam máčet asi 10–15 minut. Během této doby se vlákna uvolní.
- Opatrně vyjměte oblečení, jemně ho vymačkejte (nekroutit) a rozprostřete na ručník.
- Zlehka začněte látku natahovat do původního tvaru a velikosti.
- Oděv sušte naplocho, například na sušáku, aby se udrželo jemné napětí a vlákna si zachovala novou, nataženou formu.
Jak to funguje?
Tajemství tkví v chemickém složení kondicionérů a dětských šamponů. Tyto produkty obsahují kationtové povrchově aktivní látky, které dočasně lubrikují vlákna. Tím se vlákna stávají pružnějšími, což vám umožní je jemně natáhnout a vrátit je zpět na své místo.
|
Znečištěná voda, půda i vzduch. Rychlá móda je zdrojem radosti i zkázy
Prevence je lepší než léčba
Aby se sražení předešlo, je vždy lepší prát oblečení ve studené vodě, používat nejnižší otáčky ždímání a jemný program. Při pochybách volte raději program „jemné prádlo“.
Vědci navíc pracují na vývoji tkanin, které sražení odolávají, například kombinací přírodních a syntetických vláken.