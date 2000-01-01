náhledy
Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si snižujeme životnost prádla i pračky samotné. Například dlouhé ponechání mokrého prádla v pračce způsobuje zatuchnutí prádla, které nastává již po několika hodinách, což vede ke vzniku bakterií a zápachu. Řešení: prádlo vyndejte a pověste ihned po dokončení pracího cyklu.
Autor: Gemini
Praní džínů lícem ven: při tření džínů o buben nebo ostatní oděvy dochází k blednutí barvy a tvorbě světlejších pruhů. Řešení: džíny před vložením do pračky vždy obraťte naruby, zapněte zip i knoflík a perte na šetrný program s nižší teplotou.
Autor: Gemini
Nevhodný program na svetry: běžný prací cyklus a rychlé otáčky způsobí, že se vlna srazí, zplstnatí nebo zcela ztratí svůj tvar. Řešení: používejte výhradně specializovaný program na vlnu či jemné prádlo s minimálním odstřeďováním a speciálním tekutým gelem na vlnu.
Autor: Gemini
Praní zimních péřových bund bez míčků: peří se při namočení srazí do hmoždinek a bunda ztratí svoje izolační schopnosti i objem. Řešení: do bubnu pračky i sušičky přidejte 3 až 4 tenisové nebo speciální sušicí míčky, které peří během cyklu neustále načechrávají.
Autor: Gemini
Nezapnuté zipy u oblečení: kovové i plastové zuby rozepnutých zipů mohou zachytit a roztrhat jemnější látky, například trička či svetry. Řešení: před praním pečlivě zapněte všechny zipy na mikinách, kalhotách i bundách.
Autor: Gemini
Zapnuté knoflíky u košil: tlak vody a odstřeďování vyvíjí silný tah na nitě zapnutých knoflíků, což vede k jejich vytržení či vytahání dírky. Řešení: všechny knoflíky na košilích a polokošilích před vložením do pračky rozepněte.
Autor: Gemini
Ignorování háčků u podprsenek: volné háčky podprsenek snadno zatrhnou krajky, pleteniny nebo síťovinu jiného oblečení. Řešení: háčky vždy zapněte a spodní prádlo vložte do ochranné síťované tašky na praní.
Autor: Gemini
Přetěžování bubnu pračky: přeplněný buben neumožní prádlu volný pohyb, prach a špína se nerozpustí a oděvy se nadměrně mačkají. Řešení: v bubnu nechte nahoře vždy volný prostor alespoň na výšku jedné dlaně postavené na výšku.
Autor: Gemini
Zanedbávání čištění filtru pračky: zanesený filtr brání správnému odtoku vody, způsobuje zápach a může vést až k poruše čerpadla. Řešení: filtr v dolní části pračky pravidelně vyjměte a vyčistěte alespoň jednou za dva až tři měsíce.
Autor: Gemini
Nadbytek pracího prostředku: příliš velké množství gelu nebo prášku vytváří nadbytek pěny, která se špatně vyplachuje a zanechává na látce skvrny a dráždí kůži. Řešení: dávkujte prací prostředek přesně podle odměrky a tvrdosti vody, méně je často více.
Autor: Gemini
Zavírání dvířek a šuplíku po dokončení praní: uzavřená vlhkost uvnitř pračky vytváří ideální prostředí pro vznik plísní a nepříjemného zápachu. Řešení: po každém praní nechte dvířka i zásobník na prací prášek pootevřené, aby pračka důkladně vyschla.
Autor: Gemini
Praní plavek v pračce na běžný cyklus: teplá voda a silné odstřeďování ničí elastan, kvůli čemuž plavky rychle ztratí tvar a pružnost. Řešení: plavky po použití pouze jemně propláchněte ve studené čisté vodě nebo použijte nejšetrnější ruční program bez odstřeďování.
Autor: Gemini
Používání aviváže na funkční a sportovní oblečení: aviváž obalí syntetická vlákna, ucpává jejich strukturu a spolehlivě zničí prodyšnost i schopnost odvádět pot. Řešení: funkční oblečení perte výhradně v speciálních gelech na sportovní oděvy bez použití aviváže.
Autor: Gemini
Praní tmavého oblečení na vysokou teplotu: vysoké teploty vody způsobují rychlé uvolňování barviv a blednutí černých i tmavých odstínů. Řešení: tmavé prádlo perte maximálně na 30 °C až 40 °C s použitím tekutého gelu určeného pro černé textilie.
Autor: Gemini
Sušení pletených svetrů na ramínku: mokrá vlněná vlákna jsou těžká a zavěšením na ramínko se svetr nenávratně vytahá a ztratí tvar. Řešení: svetry po vyprání jemně vymačkejte do ručníku a sušte je vždy rozložené vodorovně na sušáku.
Autor: Gemini
Nerozepnuté suché zipy: otevřený suchý zip funguje v pračce jako hoblík na ostatní jemné oblečení. Řešení: všechny suché zipy na bundách či sportovním vybavení před praním neprodyšně zapněte.
Autor: Gemini
Používání aviváže na ručníky a utěrky: aviváž potáhne vlákna ručníků nepromokavým filmem, což výrazně snižuje jejich savost. Řešení: místo aviváže přidejte do přihrádky trochu bílého octa, který vlákna změkčí a odstraní zbytky pracího prášku.
Autor: Gemini
Neošetření skvrn před započetím cyklu: samotné praní často nedokáže silné skvrny od vína, trávy či krve odstranit a teplá voda je v látce zafixuje. Řešení: skvrnu před praním potřete žlučovým mýdlem nebo speciálním odstraňovačem a nechte chvíli působit.
Autor: Gemini
Ignorování symbolů na etiketě: univerzální postup praní pro veškeré prádlo často vede ke sražení nebo zničení jemnějších materiálů. Řešení: vždy zkontrolujte doporučenou teplotu a režim na cedulce oblečení ještě před tříděním.
Autor: Gemini
Používání běžného prášku na černé prádlo: sypký prací prášek obsahuje nerozpustné mikročástice, které na tmavém oblečení zanechávají bílé šmouhy. Řešení: na tmavé a černé oblečení používejte výhradně tekuté prací gely.
Autor: Gemini
Praní jemného prádla dohromady s hrubým textilem: těžké materiály jako džíny nebo pracovní oděvy mechanicky poškozují jemné halenky a spodní prádlo. Řešení: prádlo třiďte nejen podle barev, ale také podle gramáže a jemnosti materiálu.
Autor: Gemini
Praní na příliš vysoké otáčky odstřeďování: extrémní otáčky (1200 a více) nadměrně poškozují vlákna, polámou je a znesnadňují žehlení. Řešení: pro běžné bavlněné oblečení volte maximálně 800 až 1000 otáček, pro jemné tkaniny ještě méně.
Autor: Gemini
Praní potištěných triček z líce: přímý kontakt potisku s bubnem pračky vedou k praskání, odlupování a odírání motivu. Řešení: trička s potiskem nebo aplikacemi obracejte před praním i žehlením vždy naruby.
Autor: Gemini
Nevytažené ponožky a rukávy: zmáčknuté ponožky nebo zamotané rukávy se v bubnu pračky důkladně nevyperou ani nenavlhčí. Řešení: před roztříděním prádla všechny ponožky rozbalte a rukávy či nohavice narovnejte.
Autor: Gemini
Praní lůžkovin a povlečení zapnutého napůl: do otevřeného povlečení se během praní nasype ostatní drobné prádlo a vytvoří se těžký zamotaný uzel. Řešení: povlečení i potahy na polštáře před praním plně zapněte na zip nebo knoflíky.
Autor: Gemini
Používání tvrdé vody bez úpravy: tvrdá voda snižuje účinnost pracích prostředků a způsobuje tvrdnutí i šednutí látek. Řešení: do praní přidávejte změkčovač vody nebo upravte dávkování pracího gelu podle stupně tvrdosti.
Autor: Gemini
Ignorování usazenin vodního kamene: vodní kámen usazený na topném tělese zvyšuje spotřebu energie a může pračku trvale poškodit. Řešení: jednou za měsíc spusťte prázdnou pračku na nejvyšší teplotu (90 °C) s přidáním octa nebo čističe pračky.
Autor: Gemini
Ponechání zapomenutých předmětů v kapsách: mince, klíče nebo papírové kapesníky mohou ucpat filtr, poškodit buben nebo znečistit celé prádlo. Řešení: před vhozením jakéhokoliv kusu oblečení do koše důkladně prohledejte kapsy.
Autor: Gemini
Praní záclon a jemných záclovin bez ochrany: ostré hranice bubnu nebo drobné mikro-výčnělky mohou jemné záclony zatáhnout a vytrhat z nich nitě. Řešení: záclony perte vložené do velkého pracího vaku nebo povlaku na polštář na šetrný program.
Autor: Gemini
Nadměrné používání bělidel na bázi chloru: chlorová bělidla oslabují textilní vlákna, způsobuje jejich ztenčení a následné trhání látky. Řešení: nahraďte chemická bělidla šetrnějšími přípravky na bázi aktivního kyslíku nebo jedlou sodou.
Autor: Gemini