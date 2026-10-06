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Zahrada s čisťoučkým biopoolem. Rodině skvěle sloužila už dva roky po založení
Když Ferdinand Leffler se svými kolegyněmi na tuto zahradu na Českobudějovicku přijeli poprvé, byl to prý doslova tankodrom, navíc ve svahu. Dnes je to útulná zahrada na 1 200 metrech čtverečních,...
Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět
Kvetou na zahradách, rostou podél lesních cest a některé právě máme dokonce i doma v květináči. I když vypadají krásně, mohou být velmi nebezpečné. Obsahují totiž jedy, které mohou ohrozit život.
Kdy naposledy posekat trávník před zimou? Datum v kalendáři vám odpověď nedá
Kdy naposledy sekat trávník? Kalendář nestačí, rozhoduje počasí a růst trávy. Při poslední seči můžete běžný zahradní porost ponechat vysoký zhruba pět centimetrů. Podzimní hnojivo vybírejte podle...
Ano, šéfe! v Bílině. Cesta od kuřecích oušek ke králičímu stehnu jako od mámy
Bílina překvapila. Nejen šéfa, protože v které hospodě objevíte jako šéfkuchaře bývalého manžela majitelky, navíc s mladou přítelkyní po boku. Bílinská Bašta sídlící v krásném historickém objektu...
Nová radost ze starého kolečka či štaflí. A z plechovek vyrobte lucerny na plot
Babí léto nám dopřává pobyt na čerstvém vzduchu, takže je radost dávat dohromady zahradu či dílnu. Zrenovovat třeba kolečko, recyklovat, co dosloužilo, a nebo si udělat radost lucernami z obyčejných...
Musí se česnek sázet v říjnu? Zkušení zahrádkáři nesázejí podle kalendáře
Kdy sázet kuchyňský česnek a proč se sází na podzim? Říjen není jediný správný termín a v teplém roce může být na výsadbu dokonce příliš brzy. Poradíme, jaký je rozdíl mezi paličákem a nepaličákem a...
Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze
Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si snižujeme životnost prádla i pračky samotné.
Smrtící krásky, které můžete mít doma nebo na zahradě. Je dobré o nich vědět
Kvetou na zahradách, rostou podél lesních cest a některé právě máme dokonce i doma v květináči. I když vypadají krásně, mohou být velmi nebezpečné. Obsahují totiž jedy, které mohou ohrozit život.
KVÍZ: Pomáhali lidem ve válce, při katastrofách i ve vesmíru. Poznáte zvířecí hrdiny?
Psi zachraňovali a zachraňují lidi z trosek, holubi létali s tajnými zprávami a potkani hledali miny. Mezi zvířecími hrdiny se ale najde i prasátko, vrány nebo kočka, která údajně přežila potopení...
Kdy naposledy posekat trávník před zimou? Datum v kalendáři vám odpověď nedá
Kdy naposledy sekat trávník? Kalendář nestačí, rozhoduje počasí a růst trávy. Při poslední seči můžete běžný zahradní porost ponechat vysoký zhruba pět centimetrů. Podzimní hnojivo vybírejte podle...
Vyrazte do přírody, láká fotografka Jana. Setkání s dobrou energií za to stojí
Na svých snímcích zachycuje Jana Vysloužilová krásné lesy, vyhlídky na Hanou a Jeseníky i místa s historií. Své sledující tak na svém instagramovém profilu @fotky_by_jana zároveň seznamuje se svým...
Zvažujete adopci? Nejčastější otázky, které si kladou budoucí majitelé
Pejsek z útulku není jenom roztomilá fotka, která se dobře vyjímá na sociálních sítích, ale živá bytost s vlastním příběhem, povahou, náladami. A zkušenostmi, o kterých vypráví pouze očima. Právě...
Aplikace na houby se v testech umí splést. U kterých hub chybují nejčastěji?
Vyfotit houbu mobilem zabere pár sekund. Mnohem těžší je zjistit, jestli právě tahle může skončit na talíři. Aplikace umějí podle fotografie odhadnout druh a začátečníkovi napovědět, na co se při...
Ano, šéfe! v Bílině. Cesta od kuřecích oušek ke králičímu stehnu jako od mámy
Bílina překvapila. Nejen šéfa, protože v které hospodě objevíte jako šéfkuchaře bývalého manžela majitelky, navíc s mladou přítelkyní po boku. Bílinská Bašta sídlící v krásném historickém objektu...
Zoo Zlín přišla o oblíbenou slonici. Po náročné operaci se ji nepodařilo probudit
Zoo Zlín ve středu večer oznámila, že přišla o oblíbenou slonici Kali. Po náročné operaci se ji po anestezii nepodařilo probudit. Zákrok byl nutný, protože zvíře trpělo vážnou infekcí a zánětem,...
Pronájem bytu 3+kk, Lipník nad Bečvou
Losertova, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I-Město, okres Přerov
15 000 Kč/měsíc
Váš psí či kočičí mazlík může v říjnu vyhrát pěknou zásobu kvalitního krmení
Babí léto přineslo krásné dny, takže se ve vašem mobilu či fotoaparátu nepochybně objevil nějaký opravdu pěkný šířkový snímek vašeho zvířecího parťáka, s nímž byste se chtěli pochlubit. Pošlete ho do...
Nová radost ze starého kolečka či štaflí. A z plechovek vyrobte lucerny na plot
Babí léto nám dopřává pobyt na čerstvém vzduchu, takže je radost dávat dohromady zahradu či dílnu. Zrenovovat třeba kolečko, recyklovat, co dosloužilo, a nebo si udělat radost lucernami z obyčejných...