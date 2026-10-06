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Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze

Marek Burza
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Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si... Praní džínů lícem ven: při tření džínů o buben nebo ostatní oděvy dochází k... Nevhodný program na svetry: běžný prací cyklus a rychlé otáčky způsobí, že se... Praní zimních péřových bund bez míčků: peří se při namočení srazí do hmoždinek... Nezapnuté zipy u oblečení: kovové i plastové zuby rozepnutých zipů mohou... Zapnuté knoflíky u košil: tlak vody a odstřeďování vyvíjí silný tah na nitě... Ignorování háčků u podprsenek: volné háčky podprsenek snadno zatrhnou krajky,... Přetěžování bubnu pračky: přeplněný buben neumožní prádlu volný pohyb, prach a... Zanedbávání čištění filtru pračky: zanesený filtr brání správnému odtoku vody,... Nadbytek pracího prostředku: příliš velké množství gelu nebo prášku vytváří... Zavírání dvířek a šuplíku po dokončení praní: uzavřená vlhkost uvnitř pračky... Praní plavek v pračce na běžný cyklus: teplá voda a silné odstřeďování ničí...
Praní je zdánlivě banální úkon. Ale i při něm často chybujeme a zbytečně si snižujeme životnost prádla i pračky samotné.

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Třicet nejčastějších chyb při praní prádla. Jak ušetřit oblečení i peníze

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