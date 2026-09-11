Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zápach z pračky? Objevte jednoduché triky a chytré funkce pro voňavé prádlo

Marek Burza
Pračka

Pračka | foto: Profimedia.cz

Náklady na prací prostředky jsou během životnosti pračky vyšší než na vodu nebo...
Nejvíce práce obvykle dá čištění zásuvky na prací prostředek.
Speciální povrch bubnu zaručuje důkladné a zároveň rychlé vyčištění i silně...
Zásobník na gel má kapacitu 1,3 l a 0,5 l (vhodný pro aviváž), k dispozici je...
7 fotografií
Otevřete dvířka pračky, těšíte se na omamnou vůni čerstvě vypraného prádla, ale místo toho vás praští do nosu nepříjemný zápach. Zní vám to povědomě? Pračka sice zbavuje nečistot naše oblečení, ale sama se bohužel nevyčistí.

Než ale začnete volat opraváře, je dobré pochopit, co se uvnitř spotřebiče vlastně děje. Zjistěte, jakých chyb se při praní dopouštíte, jak pračku vyčistit a jak vám můžou moderní technologie její údržbu usnadnit.

Kde se bere zápach?

Správná údržba začíná ještě předtím, než stisknete tlačítko start. Zkuste si zvyknout na tyto tři rychlé kroky, které vaší pračce prodlouží život:

  • Pravidlo jedné dlaně: Nepřetěžujte buben. Mezi prádlem a vrchní částí bubnu by měl zůstat prostor alespoň na výšku vaší dlaně. Pokud je pračka přeplněná, prádlo se hůře vypere a trpí tlumiče i ložiska.
  • Vyprázdněné kapsy: Zapomenutá mince dokáže zablokovat filtr, papírový kapesník zase obalí celé prádlo i vnitřek pračky drobnými žmolky.
  • Zapnuté zipy a obrácené prádlo: Kovové zipy mohou poškrábat sklo dvířek nebo potrhat gumové těsnění. Vždy je zapněte a oblečení otočte naruby.

Zápach z pračky? Drahé čističe vyměňte za levný trik

Příčinou nepříjemného odéru je ve většině případů kombinace tří faktorů, které můžeme svými návyky při praní ovlivnit:

Praní při nízkých teplotách

Ekologické a rychlé programy na 30 nebo 40 °C jsou šetrné k oblečení i spotřebě elektřiny. Při nízkých teplotách se však nemusí odstranit všechny bakterie a nečistoty, které se do pračky dostávají spolu s prádlem.

  • Nadměrné dávkování pracích prostředků: Zbytky pracích gelů a aviváže, které se během praní dostatečně neodplaví, se mohou usazovat uvnitř pračky. Vzniká tak mazlavá vrstva usazenin, která vytváří prostředí vhodné k množení bakterií.
  • Zadržovaná vlhkost: Pokud ihned po vyndání prádla zaklapnete dvířka, vytvoříte v bubnu dokonalý skleník. Vlhko, tma a teplo jsou přesně to, co plísně k životu potřebují.

Jak na čištění pračky krok za krokem: jednoduchý návod pro každou domácnost

Když je čas pračku vyčistit

Pokud už se zápach objevil, je čas vykasat si rukávy a pustit se do čištění. Zaměřte se především na tři kritická místa.

  • Prvním je gumové těsnění dvířek. V jeho záhybech často zůstává voda a zachycují se zde vlasy, prach i drobné předměty. Těsnění proto pečlivě vytřete hadříkem namočeným v octové vodě a tím jej důkladně vydezinfikujete.
  • Nezapomeňte ani na filtr pračky ukrytý v její spodní části. Měl by se čistit alespoň jednou za čtvrt roku, jinak se v něm mohou hromadit nečistoty.
  • Nejvíce práce obvykle dá čištění zásuvky na prací prostředek. Zaschlý prášek a vrstvy ztvrdlé aviváže v těžko dostupných záhybech často vyžadují horkou vodu, starý zubní kartáček a spoustu trpělivosti.

Dřina i strašný zápach. Praní bez pračky bývala tvrdá mužská práce

Nechte dřinu na technologiích

Pravidelné ruční čištění pračky není právě oblíbená činnost. Moderní spotřebiče však můžou část údržby výrazně usnadnit.

Cesta k voňavému prádlu začíná už u dávkování pracích prostředků. Například samočisticí zásuvka Stay Clean využívá systém oplachování vodou, který pomáhá odstraňovat zbytky pracího prostředku, proto před koupí zkoumejte, zda má spotřebič podobnou funkci. Zásuvka tak zůstává čistší a bez nánosů pracích prostředků, což zároveň pomáhá zabránit zbytečnému plýtvání.

Některé pračky jdou ještě dál. O čistotu vnitřku spotřebiče se stará funkce Drum Clean+. Využívá silný proud vody v kombinaci s namáčením a odstřeďováním při vysokých otáčkách. Díky tomu dokáže z bubnu i okolí těsnění dvířek odstranit 99,9 % bakterií způsobujících zápach.

Chytré pračky si samy dávkují prací prostředky, aviváž i vodu

Cyklus Hygiene Steam zase zajišťuje důkladné hygienické ošetření prádla i bez předpírky. Program uvolňuje ze spodní části bubnu horkou páru, která proniká do vláken tkaniny. Pomáhá tak odstranit usazené nečistoty a také 99,9 % bakterií a alergenů. Prádlo díky tomu bude nejen svěže vonět, ale bude také hygienicky čisté.

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost propojení pračky s chytrou domácností, díky které je její použití ještě snadnější a efektivnější. Aplikace SmartThings vám například rovnou doporučí nejvhodnější prací cyklus nebo pomůže s plánováním vašeho denního rozvrhu.

Klid na duši vám dodá také funkce SmartThings Home Care. Ta na spotřebič neustále dohlíží a rovnou vám dá vědět, když pračka potřebuje péči nebo se blíží čas na výměnu součástek. Starosti s údržbou tak můžete definitivně pustit z hlavy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zahradu na jižním svahu osázela na maximum. Kochá se z terasy a děti mají ráj

Soutěž
Pohled na terasu

Zahradničení vůbec nepatřilo k jejím koníčkům. Respektive bylo tomu tak do doby, než při studiích nastoupila do svého druhého zaměstnání a měla v týmu kolegyně, které žily kytičkami a zahradničením....

Nový hřib už je asi v Česku. Houbař ho našel a snědl, odborníkům chybí důkaz

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě...

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě fascinující, ale zároveň kontroverzní fenomén. Tato atraktivní a jedlá houba pochází ze Severní Ameriky, odkud se na...

Mražená pizza a kuchař v slzách. Pohlreich křísil Trilobit z prvohor

Ta čočka je, jako kdyby tu stavěli dálnici a vyklopili to jako kolečko s maltou.

Bylo to místo, kudy projíždělo hodně lidí. Dnes je tu dálnice, která prospívá plynulosti dopravy, ale restauračnímu byznysu moc ne. Pohlreich přijel na místo, které za posledních sedm let prý mělo...

Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený ráj

Za tři roky proměnili nevelkou starší zahradu v Beskydech v inspirativní zelený...

Jmenuje se Andrea a žije v malé vesnici v Beskydech, kde se před třemi lety s rodinou pustili do postupné proměny starší zahrady. Nechtěli vytvořit dokonale upravený prostor podle katalogu, ale...

Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu

Hřib smrkový albín (září 2026)

Dva úplně bílé hřiby smrkové našel o víkendu Filip Mastník s dcerou v lese u Sychrova poblíž Turnova. Neobvyklou albínskou formu této houby už na stejném místě lidé viděli i v minulosti. A podobný...

Zápach z pračky? Objevte jednoduché triky a chytré funkce pro voňavé prádlo

Pračka

Otevřete dvířka pračky, těšíte se na omamnou vůni čerstvě vypraného prádla, ale místo toho vás praští do nosu nepříjemný zápach. Zní vám to povědomě? Pračka sice zbavuje nečistot naše oblečení, ale...

11. září 2026

Pohlreichovo Ano, šéfe! zachraňovalo pivovar bývalého poslance a radního Prahy

Ano, šéfe! 2026, Zdeněk Pohlreich, pivovar Malý Janek, Jince

Umění všechno okecat a vymyslet milion důvodů, proč se něco neudělalo, nefunguje nebo nejde, na tom ještě prosperující podnik nikdo nepostavil. Zdeněk Pohlreich to dobře ví, proto je na veškeré...

11. září 2026

Oceňte do 16. září příběhy zahrad čtenářů. Nejkrásnější zahrada 2026 finišuje

Soutěž
Uzávěrka soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 se kvapem blíží. Čas už je jen do středy 26. srpna.

Přihlásit svou zahradu do druhého, tedy závěrečného kola letošního ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada bylo možné do středy 26. srpna. Sešlo se v něm 23 zahrad, jejichž příběhy si lze přečíst díky...

24. srpna 2026  11:34,  aktualizováno  10. 9. 9:01

Poslední vakovlk uhynul před 90 lety. Ochranu dostal pouhých 59 dní před smrtí

Podle zkazek byl tasmánský tygr přímo mysteriózním zvířetem.

Pruhy jako tygr, hlava připomínající vlka a mláďata ukrytá ve vaku. Vakovlk tasmánský patřil k nejpodivuhodnějším predátorům moderní doby. Ještě před necelými sto lety žil v Tasmánii. Pak ale přišlo...

10. září 2026

Z hodného štěněte je malý rebel? Jak přežít psí pubertu bez křiku a stresu

ilustrační snímek

Najednou jako by váš poslušný chlupatý kamarád ze dne na den vyměnil osobnost. Pes, který ještě před pár týdny spolehlivě přiběhl na první zavolání, začne venku ignorovat povely, zkouší hranice, více...

10. září 2026

Nic roztomilejšího neuvidíte. Černonosky jsou mix čerta, pudla a ovečky

Každoročně druhý víkend v září se ve světoznámé horské osadě Zermatt v kantonu...

Každoročně druhý víkend v září se ve světoznámé horské osadě Zermatt v kantonu Wallis na jihovýchodě Švýcarska koná volba té nejhezčí z nejhezčích. Teď nemyslím nejkrásnější čtyřtisícovku – to by...

10. září 2026

Ovoce na slano. Grilovaný meloun nebo jackfruit klidně ošálí vaše smysly

ilustrační snímek

V moderní západní představivosti získalo ovoce úzkou kulinářskou identitu. Ovoce je svačina. Ovoce jsou vitamíny. Ovoce je zdravá snídaně. Proč by ale nemohlo být třeba hlavní slaný chod?

9. září 2026

Po záchraně z množírny nemá pes vyhráno. Drží ho v útulku, stojí to miliony

Michaela Zemánková, zakladatelka útulku Dogpoint. S jedním ze štěňat zabavených...

Psi odebraní z množíren čekají měsíce i roky v útulcích, než mohou přijít do lepších podmínek v novém domově. Navíc to obce i stát stojí miliony. Změnit tento stav – komplikující předávání psů do...

9. září 2026

Seniorní kočky vyžadují péči. Preventivní prohlídka jim zachrání život

Ilustrační obrázek

U zralých a seniorních koček od sedmi let věku mohou i nenápadné změny, jako vyšší žízeň, hubnutí nebo změna chování, signalizovat chronické onemocnění ledvin, vysoký krevní tlak, diabetes či jiné...

8. září 2026

Trávník mění v džungloidní zahradu dětem na míru, zvládající i suché horké léto

Soutěž
Odpočinková část, odkud lze mít děti pod kontrolou.

Zahrada mladé rodiny s dětmi leží na okraji Prahy. Na místě, kde stál jeden z prvních domů ve vsi a kde vyrůstala i babička čtenářky Anety. Není nijak velká, pozemek s domem má zhruba 800 čtverečních...

8. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Historie smaženého sýra: jeho kořeny jdou až do středověku. Proč ho Češi tak milují?

Premium
Pro mnohé nepochopitelná záležitost, pro většinu milované hospodské jídlo....

Pro mnohé nepochopitelná záležitost, pro většinu milované hospodské jídlo. Smažený sýr je fenomén českých restaurací. Jak se to stalo a co na to říkají šéfkuchaři? To rozkrývá magazín Víkend DNES.

7. září 2026

Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu

Hřib smrkový albín (září 2026)

Dva úplně bílé hřiby smrkové našel o víkendu Filip Mastník s dcerou v lese u Sychrova poblíž Turnova. Neobvyklou albínskou formu této houby už na stejném místě lidé viděli i v minulosti. A podobný...

7. září 2026  16:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet