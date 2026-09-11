Než ale začnete volat opraváře, je dobré pochopit, co se uvnitř spotřebiče vlastně děje. Zjistěte, jakých chyb se při praní dopouštíte, jak pračku vyčistit a jak vám můžou moderní technologie její údržbu usnadnit.
Kde se bere zápach?
Správná údržba začíná ještě předtím, než stisknete tlačítko start. Zkuste si zvyknout na tyto tři rychlé kroky, které vaší pračce prodlouží život:
- Pravidlo jedné dlaně: Nepřetěžujte buben. Mezi prádlem a vrchní částí bubnu by měl zůstat prostor alespoň na výšku vaší dlaně. Pokud je pračka přeplněná, prádlo se hůře vypere a trpí tlumiče i ložiska.
- Vyprázdněné kapsy: Zapomenutá mince dokáže zablokovat filtr, papírový kapesník zase obalí celé prádlo i vnitřek pračky drobnými žmolky.
- Zapnuté zipy a obrácené prádlo: Kovové zipy mohou poškrábat sklo dvířek nebo potrhat gumové těsnění. Vždy je zapněte a oblečení otočte naruby.
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Zápach z pračky? Drahé čističe vyměňte za levný trik
Příčinou nepříjemného odéru je ve většině případů kombinace tří faktorů, které můžeme svými návyky při praní ovlivnit:
Praní při nízkých teplotách
Ekologické a rychlé programy na 30 nebo 40 °C jsou šetrné k oblečení i spotřebě elektřiny. Při nízkých teplotách se však nemusí odstranit všechny bakterie a nečistoty, které se do pračky dostávají spolu s prádlem.
- Nadměrné dávkování pracích prostředků: Zbytky pracích gelů a aviváže, které se během praní dostatečně neodplaví, se mohou usazovat uvnitř pračky. Vzniká tak mazlavá vrstva usazenin, která vytváří prostředí vhodné k množení bakterií.
- Zadržovaná vlhkost: Pokud ihned po vyndání prádla zaklapnete dvířka, vytvoříte v bubnu dokonalý skleník. Vlhko, tma a teplo jsou přesně to, co plísně k životu potřebují.
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Jak na čištění pračky krok za krokem: jednoduchý návod pro každou domácnost
Když je čas pračku vyčistit
Pokud už se zápach objevil, je čas vykasat si rukávy a pustit se do čištění. Zaměřte se především na tři kritická místa.
- Prvním je gumové těsnění dvířek. V jeho záhybech často zůstává voda a zachycují se zde vlasy, prach i drobné předměty. Těsnění proto pečlivě vytřete hadříkem namočeným v octové vodě a tím jej důkladně vydezinfikujete.
- Nezapomeňte ani na filtr pračky ukrytý v její spodní části. Měl by se čistit alespoň jednou za čtvrt roku, jinak se v něm mohou hromadit nečistoty.
- Nejvíce práce obvykle dá čištění zásuvky na prací prostředek. Zaschlý prášek a vrstvy ztvrdlé aviváže v těžko dostupných záhybech často vyžadují horkou vodu, starý zubní kartáček a spoustu trpělivosti.
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Nechte dřinu na technologiích
Pravidelné ruční čištění pračky není právě oblíbená činnost. Moderní spotřebiče však můžou část údržby výrazně usnadnit.
Cesta k voňavému prádlu začíná už u dávkování pracích prostředků. Například samočisticí zásuvka Stay Clean využívá systém oplachování vodou, který pomáhá odstraňovat zbytky pracího prostředku, proto před koupí zkoumejte, zda má spotřebič podobnou funkci. Zásuvka tak zůstává čistší a bez nánosů pracích prostředků, což zároveň pomáhá zabránit zbytečnému plýtvání.
Některé pračky jdou ještě dál. O čistotu vnitřku spotřebiče se stará funkce Drum Clean+. Využívá silný proud vody v kombinaci s namáčením a odstřeďováním při vysokých otáčkách. Díky tomu dokáže z bubnu i okolí těsnění dvířek odstranit 99,9 % bakterií způsobujících zápach.
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Chytré pračky si samy dávkují prací prostředky, aviváž i vodu
Cyklus Hygiene Steam zase zajišťuje důkladné hygienické ošetření prádla i bez předpírky. Program uvolňuje ze spodní části bubnu horkou páru, která proniká do vláken tkaniny. Pomáhá tak odstranit usazené nečistoty a také 99,9 % bakterií a alergenů. Prádlo díky tomu bude nejen svěže vonět, ale bude také hygienicky čisté.
Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost propojení pračky s chytrou domácností, díky které je její použití ještě snadnější a efektivnější. Aplikace SmartThings vám například rovnou doporučí nejvhodnější prací cyklus nebo pomůže s plánováním vašeho denního rozvrhu.
Klid na duši vám dodá také funkce SmartThings Home Care. Ta na spotřebič neustále dohlíží a rovnou vám dá vědět, když pračka potřebuje péči nebo se blíží čas na výměnu součástek. Starosti s údržbou tak můžete definitivně pustit z hlavy.