Část 1/5

Kolik pracích prostředků potřebujete?

Přípravek pro ochranu barev, který je šetrný vůči barevným textiliím, plus univerzální prací prostředek na bílé prádlo by měly být v každé domácnosti. Chcete-li dát do pračky i vlněné kousky, pořiďte si také ten určený na vlnu.

Jaká dávka je nutná na jedno praní?

To se odvíjí i od tvrdosti vody. V zásadě však platí, že množství uvedené výrobcem na obalu je na lehké zašpinění běžně dostačující. Odolnější skvrny bude vhodné ošetřit ještě před vložením do pračky.