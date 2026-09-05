Hlavním principem fungování pracích míčků je mechanické narážení do vláken tkanin během otáčení bubnu. Tento neustálý pohyb pomáhá efektivněji uvolňovat nečistoty a skvrny z prádla bez nutnosti zvyšovat dávku pracího prášku.
Mechanické působení navíc přirozeně odděluje jednotlivé kusy oblečení od sebe, což vede ke kvalitnějšímu propláchnutí vody i rovnoměrnějšímu rozpouštění pracího detergentu.
Dokážou měnit pH
U speciálních typů míčků, jako jsou míčky s keramickými či minerálními kuličkami uvnitř, dochází během praní také k úpravě struktury vody. Keramické částice při kontaktu s vodou mění její pH na lehce zásadité, čímž napomáhají ke snížení povrchového napětí a usnadňují vyplavování špíny z hloubky vláken.
Používání pracích míčků má smysl především v domácnostech, kde se dbá na ekologickou udržitelnost, úsporu financí a ochranu citlivé pokožky. Jsou ideální volbou pro rodiny s malými dětmi, alergiky nebo lidi trpící ekzémy, protože prádlo vyprané bez použití chemických změkčovadel nezanechává na tkaninách dráždivá rezidua.
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Proč péřovky patří do pračky a do sušičky. Jak prát outdoorové oblečení
Ekonomický přínos se projevuje nejen v nižší spotřebě pracích prášků a gelů, ze kterých lze obvykle ubrat až polovinu doporučené dávky, ale také ve snížení spotřeby elektrické energie. Díky lepší cirkulaci vzduchu a vody v bubnu lze totiž často zkrátit prací i sušicí cykly.
Na trhu existuje několik základních druhů pracích míčků, z nichž každý plní trochu odlišnou funkci. Plastové či gumové míčky s výstupky nebo nopy se používají hlavně k mechanickému rozbíjení nečistot a k načechrání prádla.
Doplňkem k nim jsou míčky do sušičky z přírodní ovčí vlny, které pohlcují vlhkost, zkracují dobu sušení až o třetinu a přirozeně eliminují statickou elektřinu. Další skupinou jsou ekologické prací koule naplněné minerálními granulemi, které dokážou při běžně znečištěném prádle zcela nahradit běžný prací prášek.
Na péřové bundy a spacáky
Zajímavostí je využití pracích míčků při péči o specifické typy textilií, jako jsou péřové bundy, spací pytle nebo deky. Při praní a zejména při následném sušení péřových produktů dochází k nepříjemnému slepování mokrého peří do shluků.
Míčky vložené do bubnu toto peří během pohybu neustále rozklepávají a navracejí mu jeho původní nadýchanost i izolační schopnosti. Praktické využití nacházejí míčky také u majitelů domácích mazlíčků, jelikož díky svému povrchu dokážou během praní zachytit značné množství uvolněných zvířecích chlupů a vlasů.
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Neždímat, načechrat. Jak správně pečovat o péřový kabát nebo bundu
Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodné kombinovat míčky se správnou péčí o pračku a nepřeplňovat buben, aby měly dostatek prostoru k pohybu. Přestože prací míčky nejsou plnohodnotnou náhradou za silné odstraňovače skvrn při extrémním znečištění, představují mimořádně efektivní, šetrný a dlouhodobě udržitelné řešení pro každodenní praní běžného oblečení.