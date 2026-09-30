Tajemství spočívá v použití utěrky z mikrovlákna, kterou namočíte do vlažné vody s pouhými několika kapkami glycerinu. Glycerin sice prach zázračně neeliminuje, ale vytvoří na ošetřených plochách jemnou ochrannou vrstvu, která výrazně zpomaluje jeho opětovné usazování.
Klíčové je však dodržet správné dávkování – jakmile to s glycerinem přeženete, povrch zůstane lepkavý a mastný. Po setření nábytku, obkladů či plastových částí dobře vyždímaným hadříkem je navíc vhodné plochy ještě krátce přeleštit suchou utěrkou pro odstranění zbytků vlhkosti.
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Na úklid s prachovkou ze starých punčoch, lesk bateriím dodá citron
V praxi se tento postup osvědčuje zejména v místech s vysokou prašností, například u bytů situovaných blízko frekventovaných silnic. Při přímém srovnání se ukazuje, že zatímco po použití běžné prachovky je jemný povlak na tmavém nábytku patrný už během necelých tří dnů, glycerinový roztok dokáže čistý vzhled prodloužit a viditelné usazování prachu o den až dva oddálit.