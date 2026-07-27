Pozor, kde se koupete. Larvy z plžů dokážou způsobít nepříjemné puchýře

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Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.
Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...
Sníte a vlastním koupání na vlastní zahradě, ale vlastně se moc neorientujete v pojmech jako je bazén, biobazén či koupací jezírko, když vlastně i ono může mít tvar bazénu? Váháte, zda se vám na...
Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z...
Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v...
Houbařská sezona se pozvolna rozjíždí a milovníci lesních úlovků jsou bombardováni neustálými otázkami. Rostou? A kde? Kam vyrazit, abychom se nevrátili s prázdným košíkem? Přinášíme velký přehled...
Zatímco jiné peckoviny snášejí zásahy celkem bez problémů, meruňky patří k těm nejcitlivějším. Na rozdíl od jarního Šittova řezu, kterým se na začátku léta podporuje větvení a tvorba nového dřeva,...
Vědci zjistili, že čmeláci po ochutnání sladké odměny vyplazují jazyk a obrazně si „olizují pysky“, zatímco po podání slaného nebo hořkého nápoje v odsouzení otřásají hlavou a snaží se očistit si...
Třídění papíru vypadá naprosto jednoduše. Vidím papír a uložím do modrého kontejneru. Jenže i tady číhá spousta úskalí.
Několik let žili na pražských Vinohradech, s dětmi však čím dál častěji trávili čas za městem – u rodičů, na chatě nebo jednoduše venku. Jak se jejich rodina rozrůstala, stále více je to táhlo z...
Sníte o podzimu, kdy se větve vaší jabloně budou prohýbat pod tíhou obřích, šťavnatých a dokonale vybarvených jablek? Pak je právě teď, v polovině léta, nejvyšší čas na radikální krok. Musíte zatočit...
Kořeny má v Americe, vyšlechtili ji však v Itálii, odkud má i název. Cuketa, či spíš zucchini, tedy malá tykev, představuje lahůdku první kategorie. Ne nadarmo se z ní peklo i v Peče celá země. A vy...
Nezvyklého pašeráka drog dopadli vězeňští dozorci v ruském Nižním Novgorodu. Do nápravné kolonie č. 17 se je pokusila dostat obyčejná kočka domácí. Kontraband přenášela ve speciálních obojcích a...
Jaro bylo ve znamení sucha, během začátku léto to nebylo o mnoho lepší,to růstu hub vůbec nesvědčí. Ale před pár dny přece jen trochu zapršelo, takže lze očekávat, že v lesích by se mohlo přece jen...
Otrháním posledních sladkých bobulí péče o rybíz nekončí. Právě týdny bezprostředně po sklizni jsou ideální pro prosvětlení keřů a založení budoucí úrody. Mnoho zahradníků ale dělá zásadní chybu v...
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Příprava exotického ovoce často představuje nečekanou kulinářskou výzvu. Správná technika loupání a krájení u těchto plodů šetří čas a nervy a zabraňuje zbytečnému plýtvání cennou dužinou.
Řidiči v americkém státě Nové Mexiko se nestačili divit. Na vrcholu sloupu elektrického vedení visel medvěd, který tam vylezl zřejmě před nějakým nebezpečím. Záchranáři nabádali svědky, aby ho...