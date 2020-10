Letošní posvícení bude jen s nejbližší rodinou. Možná i to svatomartinské

Ať už ve vaší obci posvícení připadá na tuto neděl, nebo ne, letos to nikde na velké oslavy nevypadá. Kvůli nutným a omezujícím proticovidovým opatřením buďme rádi, když se v neděli sejdeme u stolu jako rodina, i když většinou bez babiček a dědů. Dopřejte si bez výčitek tradiční knedlo vepřo zelo nebo dokonce pečenou kachnu či husu. A upečte si posvícenské koláče nebo si aspoň natrénujte svatomartinské rohlíčky.

Recepty níže berte jako inspirativní a myslete na to, že dříve bývalo takto okázalé hodování opravdu výjimečné. Následoval totiž dlouhý půst, protože lidé potřebovali mít jistotu, že jim nashromážděné zásoby opravdu vydrží až do jara. Prostě si předtím ještě pořádně zahřešili.

Upečte si ke kávě kynuté koláče nebo plněné rohlíčky

Recept na nekynuté martinské rohlíčky



Na těsto: 250 g másla, 250 g zakysané smetany, 400 g hladké mouky, špetka soli a půl lžičky vinného kamene nebo prášku do pečiva.

Na náplň: 200 g namletých vlašských ořechů (mohou být ale i povidla nebo mák), 200 g moučkového cukru, 1 bílek (žloutek si nechte na pomazání rohlíčků), 1 lžička skořice a 3 lžíce rumu.

Nekynuté svatomartinské, nebo prostě posvícenské rohlíčky Na každou výseč se nanese náplň, například povidla, a pak už zavinujete jednotlivé rohlíčky.

Všechny ingredience na těsto dobře zpracujte (ručně nebo v robotu) a nechte 2 hodinky uležet v lednici. Během odpočívání těsta si připravte náplň. Jednoduše smíchejte všechny ingredience. Bílek nešlehejte, jen vmíchejte.

Těsto po vyndání z lednice rozdělte na 6 dílů. Každý bochánek rozválejte do tvaru malé pizzy, aby těsto bylo asi 2 až 3 mm silné, a radýlkem ho ještě rozdělte na 8 dílů. Náplň dejte do širšího okraje a motejte jednotlivé trojúhelníčky jako rohlík.

Rohlíček ohněte do tvaru podkovy, dejte na pečicí papír na plech a pomažte žloutkem (když ale na žloutek zapomenete, budou skvělé i bez pomazání). Dejte do vyhřáté trouby a pečte při 180 °C asi 22 minut.

Svatomartinské rohlíčky podle Cuketky Kdybyste si s plněním a rolování posvícenských rohlíčků nevěděli rady, stačí se podívat na úvodní video. Kompletní recept pana Cuketky v článku zde.

Knedlo vepřo zelo se na neděli hodí i bez posvícení

Vyzkoušet můžete třeba recept šéfkuchaře Michala Jeřábka.

Knedlo vepřo zelo podle šéfkuchaře Michala Jeřábka

Na knedlík potřebujete: 1 houska z předchozího dne, 250 ml mléka, 400 g hrubé mouky, 1 vejce, sůl a na špičku nože kypřicího prášku.



Na pečeni: 800 g vepřového masa (krkovice nebo plecko), 1 cibule, sůl, mletý černý pepř a 1 lžíce hladké mouky.



Na zelí: jeden brambor, 500 g kysaného zelí, půl lžičky celého kmínu, sůl a zhruba lžíce krupicového cukru.

Nejprve si připravíme těsto na knedlíky. Housku nakrájíme na kostičky. V mléce rozkvedláme vejce a rozpustíme sůl. Vlijeme je do prosáté mouky, přidáme housku a vypracujeme vláčné těsto, které přikryjeme utěrkou a necháme 60 minut odpočinout. Kypřicí prášek smícháme s trochou mouky a zapracujeme do odpočinutého těsta, ze kterého pak vyválíme 2 šišky. Vaříme je ve vroucí osolené vodě asi 25 minut. Uvařené knedlíky propícháme vidličkou a nakrájíme.

Cibuli oloupeme a nasekáme nahrubo. Maso omyjeme, osušíme, posolíme a opepříme. Vložíme je do pekáčku, přidáme cibuli a podlijeme asi 150 ml vody. Maso pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi 75 minut doměkka. Během pečení maso přeléváme výpekem a podle potřeby podléváme vodou. Měkké maso vyjmeme a nakrájíme na plátky. Výpek zahustíme moukou a připravíme z něj šťávu na podlití.

Bramboru oloupeme a najemno nastrouháme. Zelí propláchneme vodou a necháme na sítku okapat. Překrájíme je na menší kousky, dáme do kastrůlku a ve troše vody je spolu s nastrouhanou bramborou a kmínem podusíme. Zelí dochutíme solí a cukrem.

Bez husy či kačeny by to nebylo posvícení?

Dobře, pokud přece jen máte chuť na tradiční pečenou husu nebo kachnu, řadu opravdu vyzkoušených receptů a fíglů najdete níže v souvisejících článcích. Třeba na svatomartinskou husu s chlupatými knedlíky a zelím.

Zkusit lze i recept z Regionální kuchařky Petry Pospěchové:

Nepotřebujeme nic jiného než husu o velikosti cca 4 kg, 2 jablka, horkou vodu na podlévání, sůl a kmín. Z husy okrájíme sádlo, uřízneme krk a zařízneme křídla. Pak ji omyjeme, osušíme, potřeme solí a pokmínujeme. Necháme odležet v chladnu do druhého dne.

Kdo by odolal pečené posvícenské huse.

Troubu předehřejeme na 200 °C. Připravenou husu vložíme do pekáče prsíčky dolů. Necháme ji asi 15 minut ve vyhřáté troubě zatáhnout, poté podlijeme horkou vodou a obložíme ji jablky zbavenými jádřinců a nakrájenými na čtvrtiny. Přiklopíme druhou polovinou pekáče, pokud nestačí, pomůžeme si alobalem. Teplotu trouby stáhneme na na 160 °C. Celkově trvá pečení 3–4 hodiny.

Během pečení propichujeme vidličkou kůži mezi stehny a trupem a mezi křídly a trupem, nikoliv však až do masa. Husa začne během pečení pouštět sádlo. Jakmile je vyškvařené a čiré, začneme je z pekáče odebírat sběračkou do většího porcelánového hrnku. Poté, co je větší část odebrána, husu opět podlijeme horkou vodou. Průběžně přeléváme odebraným sádlem.

Když hřbet husy zezlátne, v pekáči ji otočíme a průběžně dál odebíráme sádlo. Posledních 20 minut zvýšíme teplotu na 200 °C a husu pečeme odkrytou, bez horního dílu pekáče.

Měkkou husu vyndáme z pekáče na mísu a překryjeme alobalem. Z pekáče sebereme zbylé sádlo a přilijeme horkou vodu, aby bylo dost sádla k pečínce. Necháme povařit. Husu naporcujeme, vložíme zpět do pekáče a necháme chvíli odpočinout v otevřené troubě. Nakonec ji servírujeme lehce přelitou šťávou. Podáváme nejlépe s dušeným zelím a knedlíkem.