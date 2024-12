Porouchané topení v zimě? Na radiátor jděte sami, na kotel volejte odborníka

Existuje hned několik kroků, které může udělat každý sám. Jaké to jsou, a kdy je naopak lepší pozvat k opravě experta?

Základní otázkou je, zda je byt vytápěný vlastním zdrojem tepla, nebo k topení využívá systém centrálního vytápění. Zejména u bytových a panelových domů dochází k distribuci tepla ze společné kotelny či teplárny.

Zde je třeba se ujistit, jestli se problém týká pouze jednoho bytu, anebo ohřev nefunguje v celém domě. V druhém případě se totiž o řešení potíží postará správce.

„Vůbec nejjednodušší je se zeptat sousedů, případně zkusit, jestli jsou teplé stoupačky. Pokud však nehřeje jeden či více radiátorů pouze u vás, bude problém nejspíše v termostatických hlavicích nebo v zavzdušnění radiátoru. Dobrou zprávou je, že obojí dokáže člověk vyřešit velmi rychle svépomocí, bez nutnosti zásahu topenáře,“ komentuje Pavlína Trajtělová ze společnosti Korado. Podle ní je tak ideální jako první zkontrolovat a napravit tyto banální příčiny. Nezačne-li ani pak radiátor hřát, musí člověk pátrat dál.

Pokud zůstávají vlažné či studené především radiátory na vzdálenějším konci topného okruhu, a přitom na nich není viditelné žádné poškození, je možná na vině nevyvážené rozdělení tepelných toků v tepelné soustavě. Řešením je takzvaná hydronická regulace soustavy. Tohoto vyvážení by se už ovšem měl chopit proškolený specialista.

Někdy je na místě radiátor rovnou vyměnit. I v zimě

Jedním z důvodů, proč radiátor přestane plnit svou funkci, mohou být různé netěsnosti. Podaří-li se místo úniku na radiátoru lokalizovat v částech, kde je přišroubován k jiné části topení, postačí k opravě závady obvykle jen utažení hasákem. Častou příčinou netěsností radiátorových těles, zejména těch, která v domácnosti slouží již dlouho, je rez.

V případě menšího úniku vody způsobeného korozí je možné pozvat topenáře, který radiátor přetěsní. Jestliže je těleso staré a rozsah rzi velký, bude lepší zvážit jeho výměnu.

Ta v dnešní době nemusí být náročná ani časově, ani finančně. Například v případě klasických plechových radiátorů zabere práce řádově pár hodin, a to bez bourání, řezání či svařování.

Přestože je lepší rekonstrukce a opravy částí otopné soustavy nechat na teplejší období, radiátor lze díky nenáročnému procesu vyměnit i v zimě. Rozhodně je lepší vydržet pár hodin bez tepla, než se bát opustit přes Vánoce byt, aby voda unikající z topení nezničila podlahy či stěny.

Opravu kotle přenechejte zkušenějším, termostat zvládne vyměnit každý

Do zásahů do tepelného čerpadla nebo plynového či elektrického kotle by se ovšem běžný uživatel sám pouštět neměl. Oprava takového zařízení svépomocí může být nebezpečná a často vede nejen k poškození kotle, ale i ke škodám na otopné soustavě, v horším případě dokonce k újmě na zdraví.

To jediné, co může laik vyřešit na vlastní pěst, je doplnění vody do systému v případě, že je příčinou nefunkčního kotle nízký tlak. I takový úkon vyžaduje jisté zkušenosti, a pokud je nemáte, neuděláte chybu, když na pomoc pozvete odborníka.

Zdá se, že kotel funguje správně, ale radiátory stále nehřejí? Kontrolu si zaslouží také termostat. Pokud se jedná o bateriový model, není nic jednoduššího než články preventivně vyměnit.

Pokud ani nové baterie nezajistí jeho správné fungování, nejspíše dosloužil a bude potřeba pořídit nový. Vzhledem k tomu, že je to přístroj poměrně jednoduchý, zvládne jej podle manuálu vyměnit víceméně kdokoliv.

V okamžiku, kdy je vše pečlivě zkontrolováno, či dokonce opraveno, a topení stále nepracuje, jak má, přichází na řadu nevyhnutelně návštěva topenáře. Ti budou letos v zimním období stejně jako každý rok pravděpodobně velmi vytíženi.

Přesto se doporučuje na jejich pomoc vyčkat. Neodborný zásah může poškodit i celou otopnou soustavu, což případné opravy ještě více zkomplikuje a prodraží. Napřesrok se dá nečekaným zimním poruchám předejít včasnou kontrolou topení během teplejších podzimních dnů.