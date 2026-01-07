Za okny mráz, doma suchý vzduch. Jak opečovat pokojovky, aby nepřišly k úhoně

Jak pečovat o pokojovky, když venku mrzne? Když se dny zkrátí a teploty klesnou, pokojové rostliny potřebují jiný režim než v létě. Méně světla, suchý vzduch z topení i mrazivý chlad od oken či průvan při větrání je mohou oslabit.
Část 1/7

S nedostatkem slunečního svitu se řada pokojových rostlin špatně vyrovnává, nebojte se jim přisvítit.

Zima je pro pokojové rostliny obdobím klidu. Většina z nich zpomaluje růst, některé dokonce částečně „spí“. To ale neznamená, že byste na ně měli zapomenout. Naopak – právě teď potřebují vaši pozornost a péči, jen trochu jinou a jemnější. Je důležité přizpůsobit ji situaci.

Zvenku přes okno dotírá zima, je málo světla, v bytech bývá suchý vzduch a teploty často kolísají. A tato kombinace – suchý vzduch z radiátorů, studené parapety a minimum slunečních paprsků – dává rostlinám zabrat. Když jim ale vytvoříte správné podmínky, přečkají zimu bez úhony a na jaře se znovu rozrostou do krásy. Co tedy dělat a co nedělat?

Zvlhčují a čistí vzduch, vyrábějí kyslík. Zelenáči v květináči zlepšují imunitu


Krmítko v americkém Ohiu

