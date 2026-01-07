Zima je pro pokojové rostliny obdobím klidu. Většina z nich zpomaluje růst, některé dokonce částečně „spí“. To ale neznamená, že byste na ně měli zapomenout. Naopak – právě teď potřebují vaši pozornost a péči, jen trochu jinou a jemnější. Je důležité přizpůsobit ji situaci.
Zvenku přes okno dotírá zima, je málo světla, v bytech bývá suchý vzduch a teploty často kolísají. A tato kombinace – suchý vzduch z radiátorů, studené parapety a minimum slunečních paprsků – dává rostlinám zabrat. Když jim ale vytvoříte správné podmínky, přečkají zimu bez úhony a na jaře se znovu rozrostou do krásy. Co tedy dělat a co nedělat?
