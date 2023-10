Vytvořte si u vás doma malou zahradu. Jak vybrat vhodné pokojovky?

Kouzlo pokojových rostlin nejčastěji oceníme až v zimě, kdy je obtížnější vydat se do přírody. Rostliny se staly během let nedílnou součástí našich domovů a vedle dekorativní funkce pomáhají čistit vzduch našich městských příbytků. Pěstování rostlin je dobré i pro naše duševní zdraví. Má totiž meditační a relaxační účinky.

Pořiďte si domů květiny, využijte šanci znovu se spojit s přírodou a mějte na paměti, že pozorná péče o ně vám uleví od stresu a podpoří vaši kreativitu. „Když se staráte o něco, co je živé a reaguje to na vás pozitivně, je to výhra s odměnou pro obě strany,“ potvrzuje Craig Miller-Randle, autor knihy Green Thumb, v níž radí, jak se o pokojovky starat.

Nejdřív to nejdůležitější

Než rostliny rozestavíte, přemýšlejte o tom, co potřebují a jak je vystavíte. Nejde o to vytvořit shlukem květin neprostupnou džungli, ale ukázat jejich přednosti v tom nejlepším možném květináči. Domov má vypadat krásně, ale musí se v něm dobře žít vám i květinám. Rozhodněte se, kde bude rostlina stát, a pak vyberte druh, kterému se na takovém místě bude dařit. Pak máte jistotu, že bude růst i ladit s vaším nábytkem.