Vypěstujte si vlastní pokojovky, jejich množení není žádná velká věda

Množení mnoha pokojových rostlin je opravdu jednoduché, přitom je velmi zajímavé pozorovat, jak z uříznutého stonku vyrůstá nová rostlina. Po pár dnech uvidíte, jak ze stonku rostou kořínky, pak se objeví první lístek a za pár týdnů může být kytka zasazena do země.

Příroda má svá kouzla, kterým snadno podlehnete i vy. Jaro je na takové experimenty ideální doba, protože pokojovky jsou zaneprázdněné růstovým spurtem a ani si nevšimnou, že jim chybí výhonek – úsilí množitele tak často bývá díky tomu úspěšnější. Na jaře se také pomalu protahují dny, je tedy více světla a tepla a pro rostliny začíná vegetační období.

Obecně však platí, že množit můžete pokojovky po celé vegetační období, takže začátek prázdnin je na to pořád dost dobrá doba. Jen vždy mějte na paměti, že by rostlina měla zakořenit a uchytit se do podzimu. Proměňte svůj dům v zelenou oázu plnou rostlinek, které jste si sami vypěstovali.

Péče o pokojové rostliny jsou úžasný koníček, nicméně je dobré vědět, že řada pokojovek patří mezi více či méně jedovaté rostliny.

28. prosince 2017

Jak na tedy na množení pokojovek?

Existuje hned několik cest, jak rozmnožit rostliny, a každá je vhodnější pro něco jiného.

Řízkování se provádí tak, že ze stonku nebo listu dospělé rostliny odkrojíte kousek, který dáte zakořenit do vody nebo substrátu. Zkuste nařízkovat třeba monsteru, epipremnum, scindapsus, philodendron, marantu, kaktusy, sukulenty, některé druhy fíkusů a mnoho dalších. Vždy je podstatné, aby byla mateční rostlina zdravá. Rostliny, které se řízkovat nedají, jsou třeba trávy, palmy a kapradiny.

Dělení je nejjednodušší způsob rozmnožování rostlin. Praktikuje se při přesazování, a to u rostlin, které rostou v trsech. Oddělená květina nepotřebuje čas, aby vytvořila nové kořeny, protože je už má, naopak může ihned po vysazení pokračovat v růstu.

Odnožování je trochu zvláštní, protože si vybereme z dospělé rostliny výhonek – »dítě«, tedy zárodek další rostlinky. Ten můžeme rovnou umístit do květináče se zeminou, protože obvykle zakoření sám.

Ostrý řez

Vyberte si zdravou silnou rostlinu a pomocí nože nebo zahradnických nůžek ustřihněte stonek tak, aby měl řízek 10–15 centimetrů. Místo řezu vybírejte tak, aby bylo těsně pod místem, kde se list připojuje ke stonku takzvaným uzlem, protože právě tam budou vyrůstat nové kořeny.

Odstraňte spodní listy a ponechte pouze dva horní nebo dva dolní, tak abyste získali čistý stonek, který můžete ponořit do sklenice s vodou. Tu postavte na místo, kam nesvítí přímé slunce, a nechte stát.

Ve vodě se budou dobře pouštět kořeny všem rostlinám, které mají hodně listů, jako je monstera, potos či filodendron. Vodu rozhodně dolévejte, můžete ji měnit každých pět dní, ale někteří zahradníci doporučují nechat ji jen tak, protože obsahuje růstové hormony, které pomáhají květince lépe založit kořínky.