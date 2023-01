Pro bohatý a úspěšný nový rok si domů pořiďte rostliny přinášející štěstí

Tlustice, latinsky Crassula, je nenáročná kráska, která vám za minimální péči přinese sama o sobě spoustu radosti. Navíc má přinášet peníze a štěstí.

Pokud vyznáváte čínské učení feng shui, pak budete pro květiny hledat i to nejvhodnější umístění: asi se budete snažit, aby některé stály na jihozápad, jiné nebyly moc blízko dveří a podobně.

Nic proti ničemu, ale vždy myslete hlavně na to, co která rostlina potřebuje, jaké má nároky na světlo a teplo a jestli jí bude například to jižní okno se sluncem opravdu vyhovovat.

Budete šťastnější, když se budou cítit dobře i vaše kytky, jsou to přece živé organismy. Mnohé z nich vás udělají spokojenějšími i proto, že čistí vzduch, zvlhčují ho a likvidují škodliviny. Jaké rostliny si tedy pořídit?