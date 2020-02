Odvrácená strana pokojových rostlin. Některé cestují i přes půl světa

Britská Královská zahradnická společnost si všímá toho, jak je pěstování květin v domě stále populárnější. Tržby v zahradnictvích během posledního roku vzrostly o šedesát procent. A zahradnický průmysl se může „přetrhnout“, aby dokázal zákazníkům květiny dodat až do domu, popisuje server BBC.

Podle průzkumu přibližně 80 procent mladých Britů mezi 16 a 24 lety pěstuje v bytě minimálně jednu pokojovou květinu. Je to trend, který se pokouší vracet lidi od virtuální reality sociálních sítí k něčemu skutečnému.

Odpovídá tomu i množství příspěvků na sociálních sítích, od Facebooku až k Instagramu, kde se jednotliví uživatelé chlubí svými výpěstky.

Fay Kenworthy se spoluzakladatelkou Sarah Rousseau z hnutí PlantSwap z Sheffieldu však upozorňují na to, zatímco mnoho lidí se snaží omezovat svoji uhlíkovou stopu tím, že méně cestují po světě a obecně se snaží méně používat automobil, nemyslí na to, jak cestují jejich květiny.

Dávají přednost pěstování místních druhů, zatímco v současnosti většina sortimentu pochází z Nizozemska. A cizokrajné odrůdy navíc cestují přes půl světa. Například orchideje se často zasílají z Indonésie, další druhy z Keni a Zimbabwe.

Všechno to však nebude tak černobílé. Například moderátor BBC James Wong, hrdý majitel sbírky pěti set pokojových rostlin, tvrdí, že například doprava do domu je ekologicky méně zatěžující, než když se stovky rodin vypraví autem během víkendu do zahradních center. Tady to zvládne jedno auto během jediné jízdy.

Zároveň připomíná, že je daleko ekologičtější pěstovat květiny ve vlídnějších teplotních podmínkách než investovat spoustu nákladů a tím i emisí do vytápění skleníků v oblastech, kde nejsou ideální podmínky. Zároveň však chválí služby typu PlantSwap, tedy vyměňování nepotřebných rostlin nebo jejich řízků k množení. Podobně jako to funguje v oblasti oblečení či nábytku a bytových doplňků.

Za problém má BBC i způsob balení květin. Většina z nich je dodávaná v jednorázových obalech, ze kterých si teprve uživatel rostlinu sám přesazuje do svého květináče. Plastové květináčky jsou jen těžko recyklovatelné. Třídicí linky je jen obtížně detekují, takže většinou končí na skládkách nebo ve spalovně.