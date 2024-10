Nejraději chystá nevěstám den na míru, tipy má i na podzimní dekorace

Paní Renato, máte úžasně romantické povolání. Vnímáte to tak?

Ano, samozřejmě. I po 34 letech je práce s květinami životní láskou i vášní. Co může být příjemnějšího než být každý den obklopená krásou, barevností a vůní květin a upravovat je tak, aby lidem přinášely radost a úsměv na tváři. Květiny si dávají lidé jako symbol lásky nebo úcty, svatební květiny jsou oslavou lásky, takže jsem velice vděčná, že mám tak romantické povolání.

Začneme trochu ze široka. Jak vás ve výběru oboru ovlivnilo dětství? Měla jste od malička vztah k přírodě, květinám?

Dětství jsem strávila převážně na naší zahradě, kde maminka pěstovala množství rozmanitých květin. Učila mě o ně s láskou pečovat, ale já se nejvíc těšila, když jsem z nich pak mohla navázat kytici třeba pro babičky či pro nějakou návštěvu. V našem domě navíc bydlela vedoucí tehdejší „květinové síně“, což bylo jediné květinářství ve městě, takže mé kroky ze školy často směřovaly právě tam. Už jako prvňáček jsem s obdivem koukala, jak jí pod rukama vznikaly kytice a z toho mála, co tehdejší doba nabízela, dokázala vytvořit něco krásného. Vše jsem si pak pečlivě zkoušela doma, takže žádná kytice, která se u nás ocitla, nezůstala v původní podobě. A ani naše pokojové rostliny to se mnou neměly lehké (úsměv). Dá se říct, že své profesi se věnuji od svých 6 let.

Nakolik přímá tedy byla vaše profesní cesta k floristice?

Absolvovala jsem Filozofickou fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, mimo jiné jsem vystudovala vzdělávání dospělých a estetiku. Láska k aranžování květin mě však od dětství neopustila, proto jsem si otevřela své první maličké květinářství. Znalosti, zkušenosti a inspiraci jsem získávala nejen samostudiem, ale i různými kurzy po celé republice. Inspiraci jsem také čerpala v zahraničí např. květinářství v Maďarsku, Holandsku nebo na Slovensku. Časem jsem vlastnila tři prodejny s květinami, což nutně přineslo potřebu vzdělávat v oboru i mé zaměstnance. Tak vznikla první „Učebnice floristiky“, která sloužila začínajícím zájemcům o floristiku, a začala jsem vést ve firmě první kurzy pro své zaměstnance.

To už je kus cesty od prvního maličkého květinářství...

Je to tak. Navíc mě natolik naplňovala radost z toho, jak se nezkušená děvčata stávají díky pečlivému vedení a studijním materiálům skutečnými floristkami, že jsem nakonec nasměřovala své kroky k profesní kariéře lektora. Získala jsem akreditaci lektora Ministerstva školství ČR a stala se autorizovanou osobou Ministerstva zemědělství ČR, které organizuje zkoušky z profesní kvalifikace Florista/ka, a po absolvování závěrečných zkoušek vydává pod hlavičkou Ministerstva zemědělství České republiky osvědčení s celostátní platností a platností v celé EU.

Víte, kolik studentek už vašimi kurzy prošlo?

Kurzy floristiky organizujeme od roku 2007 a od začátku jimi prošlo již 6 600 frekventantek, zejména v Praze, Kroměříži a v Brně. Mým snem ale bylo mít stálé školicí místo u nás ve Znojmě, které bude dokonale vybavené, poskytne ubytování a umožní studentkám ve volném čase poznávat krásu a historii našeho města nebo navštívit pověstné vinné sklípky. Před pár lety se mi tento sen splnil a nově tedy naše kurzy probíhají i v naší floristické škole v prostorách znojemského apartmánového penzionu Rezidence 1923. A mě nesmírně těší, že mnoho studentek k nám jezdí i z větší dálky a čas strávený zde je pro ně plný společných zážitků, zábavy i odpočinku.

Co by budoucí florista měl umět, jaké by měl mít předpoklady? Stačí zručnost?

Šikovnosti se dá naučit pravidelným tréninkem, znalosti se dají získat studiem, ale to hlavní, na co apeluji i u mých studentů, je srdce. Pokud florista tvoří s láskou a nadšením, vždy se to ve výsledku v kytici objeví. To je ta krása naší profese.

Jak vzniká krásná kytice, kde berete inspiraci?

Osobně nejvíce miluji vázat kytice s příběhem – k tomu potřebuji co nejvíce informací: pro koho, v jakém věku, k jaké příležitosti kytice má být? Zajímá mě, jaké má obdarovaná nebo obdarovaný oblíbené květiny, barvu, styl, zda je povahou spíše romantický, sportovní či elegantní typ. Už v této fázi si při odpovědích třídím barvy a druhy květin, v hlavě si skládám vizi budoucí kytice podle tvaru, velikosti, povrchu a dalších kritérií. Pokud jde o opravdu větší kytici, načrtnu si představu a doladím detaily již na papíře. Poté nastává ta nejvíc vzrušující část, samotné vázání. Já si u toho, i když se to bude zdát divné, s květinami povídám a celý proces jim komentuji, včetně ujištění, že poučím zákazníka, aby se o ně dál dobře staral (smích).

3D obraz s podzimním námětem

Malujete si tedy předlohy pro konkrétní aranžmá. To s sebou jistě neustále nosíte tužku a papír, abyste si mohla zaznamenat momentální nápad?

Ano, mám tužku s blokem často po ruce. Každá kytka nebo i jiné floristické aranžmá je pro mě výzva, takže črtám, škrtám, ladím. V této fázi vlastně komponuji svou myšlenku, stejně jako když maluji obraz.

Malujete obrazy?

Pro mě, jako absolutního amatéra, který začal poprvé pracovat se štětcem a plátnem v době, kdy jsme všichni měli povinné covidové prázdniny, byla práce s barvami náhradou za floristiku. Rychle jsem však zjistila, že obě činnosti mají hodně společného a tím je kreativita, radost z tvorby i výsledku. Je to krásný způsob relaxace až meditace. Pro vaše čtenáře jsem vytvořila podzimní obraz, který spojuje malování i floristickou tvorbu. Myslím, že je to skvělá inspirace pro všechny milovníky zahrad, zejména v očekávaném období podzimu a zimy, kdy je na zahradách méně práce.

Jedna ze zářijových svatebních kytic, spokojené nevěstě pěkně na míru.

Jaké květinové vazby připravujete nejraději. Mýlím se, když odhadnu, že svatební?

Určitě se nemýlíte. Přibrala jsem si další obor, který je mému srdci velice blízký, a to svatební floristiku. Mám mezinárodní certifikát lektora floristiky IES v Londýně, absolvovala jsem i kurz svatebního koordinátora. Prostě vše kolem svateb mě nesmírně baví. Svatební dekorace „šiju na míru“, originální pro každou nevěstu. Navrhnout všechny svatební květinové dekorace trvá často i několik dní, zohlednit se zde musí kritéria například místo, oblečení, účes, dort, barvy místa svatby. Vše samozřejmě osobně konzultuji s budoucí nevěstou, aby ve výsledku moje práce doladila krásu toho velikého dne.

Často také připravujete krásná květinová aranžmá pro umělce a známé osobnosti. Prozraďte nám, pro koho jste vázala květiny?

Měla jsem čest vázat kytice pro mnoho našich umělců, což je pro mě ta největší výzva. Pro Vaša Patejdla jsem k vánočnímu koncertu vázala přes 130 cm dlouhou kytici „Král’ovná bielych tenisiek“, pro Kamilu Nývltovou to byla kytice ve tvaru divadelní masky, pro Mariána Vojtka kytice s houslovým klíčem. Karel Šíp dostal kytici se svým půlmetrovým autogramem, Marek Ztracený kytici s fotkami s Gumpem a Hankou Zagorovou. Ze svých vystoupení odcházeli s mojí kyticí i Osmany Laffita, Honza Dědek, Petr Švancara, Kristián Šebek, Miloš Pokorný, bratři Ebenové, Ivo Jahelka a mnoho dalších.

Simona Steinová při předávání více než 130 cm dlouhé kytice kytice Vašo Patejdlovi Rekordní květinový dort z roku 2016 a jeho tvůrkyně. Renata Steinová uprostřed.

Jste také držitelkou jednoho českého rekordu, je to tak?

Roku 2016 jsem se stala držitelkou českého rekordu „Největší květinový dort“. S několika mými studentkami jsme vyrobily 3,1 metrů vysoký a jeden metr široký květinový dort, jak to zaznamenala Česká kniha rekordů z tohoto roku.

Když se přeneseme do současnosti, co podzimní dekorace? Měla byste pár tipů pro naše čtenáře iDNES.cz, čím si mohou ozdobit na podzim interiér nebo okenní parapety?

Připravila jsem pro vás několik inspirativních nápadů na stolní dekorace, věnce na dveře, podzimní květinový truhlík či dekoraci vchodu. A pokud rádi recyklujete, tak je to současně i způsob, jak využít staré pánve.

Simona Steinová s podzimními dekoracemi, které připravila pro čtenáře iDNES. Tipy, jak na krásné podzimních dekorace na stůl, okna i terasu, najdete ve fotogalerii.

Co je na vytvoření podobných dekorací potřeba?

Budeme potřebovat tavnou lepicí pistoli, lepidlo na živé květiny, šedou aranžovací hmotu, umělé květiny a větvičky, imitace různých podzimních plodů, nádoby. Do truhlíků pak jakékoliv podzimní rostliny v květináčích, například vřes, drátovec, břečťan či hebe.

A jak na to?

Barvy v podzimních tónech jsou klasika, nebojte se však odvázat, toto roční období má i mnoho jiných barev, jen by tomu měla odpovídat volba květin, takže spíše ty, co nám na zahradách kvetou na podzim: jiřiny, hortenzie, astry, chryzantémy. Osobně doporučuji vzít si k tomu voňavý teplý čaj, svíčky a oblíbenou hudbu. A přeji čtenářům, ať si tu radost z tvoření užijí stejně jako já, když jsem podzimní dekorace připravovala.