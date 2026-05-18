Lidé dnes raději nahrazují celý arzenál náčiní jediným přístrojem, jako je podlahová myčka nebo víceúčelový vysavač. Tato změna šetří nejen místo v komoře, ale i drahocenný čas a energii, kterou pak můžeme věnovat rodině nebo odpočinku.
Každý centimetr se počítá
Při pohledu na dnešní bydlení je směr jasný – byty se zmenšují a my se učíme hospodařit s každým metrem. V garsonkách nebo útulných městských bytech se úložný prostor stal vzácným luxusem, se kterým nechceme plýtvat. Roh na chodbě, které dříve okupoval objemný vysavač, kbelík s mopem a hromada smetáků, dnes raději využijeme pro poličku s knihami nebo pelíšek pro psa. Zkrátka hledáme způsoby, jak žít pohodlně, aniž by nám domov přetékal věcmi.
Minimalismus v bydlení je pro mnohé spíše nutností než volbou. „Čím méně úložného prostoru máme, tím více přemýšlíme nad efektivitou každého nákupu. Multifunkční zařízení, která v sobě kombinují vysávání, vytírání a třeba i dezinfekci, jsou přirozenou odpovědí na tento tlak na prostor,“ uvádí David Beneš, ředitel značky SENCOR.
Méně věcí, méně stresu
Studie potvrzují, že nepořádek a vizuální chaos v domácnosti přímo zvyšují hladinu stresového hormonu kortizolu. Domov by měl být útočištěm, nikoliv dalším zdrojem úkolů. Minimalismus v úklidu spočívá v tom, že proces zjednodušíte na minimum.
Když máte po ruce jeden přístroj, který zvládne vše najednou, úklid přestává být logisticky náročnou operací na celé dopoledne. Stává se rychlou rutinou, kterou zvládnete za pár minut po snídani. Tento pocit kontroly nad prostředím má prokazatelně pozitivní vliv na naši psychickou pohodu.
Podlahové myčky a víceúčelové vysavače zvládnou více věcí najednou
Proč tedy lidé hromadně vyřazují staré mopy a klasické vysavače? Odpovědí jsou moderní technologie, které konečně dokážou skutečně nahradit lidskou sílu.
- Úspora místa: Místo tří krabic v komoře máte jeden elegantní přístroj v nabíjecí stanici.
- Efektivita: Podlahové myčky jsou ideálním pomocníkem na každý typ tvrdé podlahy. Díky vysoké účinnosti rotačních kartáčů si poradí i s odolnými skvrnami, které byste dříve museli drhnout ručně.
- Všestrannost: Víceúčelové vysavače posouvají hranice ještě dál – nejenže vysávají různé povrchy a čistí koberce či čalounění, ale některé modely myjí dokonce i okna. Jsou tak neocenitelné všude, kde je potřeba suché i mokré čištění, včetně vysávání tekutin.
„Naším cílem je, aby technologie lidem čas nebrala, ale vracela. Multifunkční vysavač, který zvládne mokré i suché nečistoty najednou, ušetří v průměru 30 % času, který bychom jinak strávili přípravou různých pomůcek,“ doplňuje David Beneš.
Smart a multifunkční standard jako budoucnost úklidu
Trend minimalismu v úklidu bude pravděpodobně i nadále sílit. S rozvojem chytrých domácností se nároky na spotřebiče zvyšují – chceme, aby byly tiché, designově čisté a především samostatné. Přechod k multifunkčním podlahovým čističům je tak jen začátkem cesty k domácnosti, kde úklid probíhá téměř nepozorovaně.
Pokud i vy bojujete s nedostatkem místa, nebo jen chcete trávit méně času s kbelíkem v ruce, minimalismus v úklidu je cestou, která vám vrátí prostor pro to, co je v životě skutečně důležité.
Obsah vznikl ve spolupráci se značkou SENCOR.