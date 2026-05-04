Roste na loukách, zahradách, po příkopech. Za slunného počasí časně zjara je rostlin všude plno, ale za nepříznivého počasí a na noc se květy zavírají. Proto když se květy objeví, sbírejte rychle, protože brzy odkvetou a zmizí. Ale nebuďte smutní, příroda to zařídila dobře. Po odkvětu se objeví listy, na spodní straně stříbřitě bílé, proto ten název podběl – a ty jsou taky léčivé.
Podběl vám pomůže léčit kašel, nachlazení, rýmu, chrapot, bolení v krku, uvolňuje hleny a usnadňuje odkašlávání. Ovšem pozor, k vnitřnímu užití se na základě moderních poznatků vědy doporučuje jen omezeně – takže s čajem, nálevy, medy či sirupy opatrně, může být i rakovinotvorný, upozorňuje v rozhovoru MUDr. Kamila Procházková. „Podběl skutečně pomáhá na kašel. Obsahuje totiž určité látky – hlavně tussilagon –, jež mírní zánět. Obsahuje však i další látky ze skupiny pyrolizidinových alkaloidů a ty jsou rakovinotvorné. To se ukázalo při pokusech na zvířatech. U člověka takové negativní vlivy nejsou zcela jasně prokázané, ale je to velmi pravděpodobné,“ uvedla.
Například i takový sorbet z květů si tedy raději udělejte z pampelišky. K vnějšímu užití je vhodnější, a dobrá zpráva je, že hojí drobné rány, zmírňuje ekzémy a otoky, ulevuje od bolestí kloubů a svalů – čerstvý, i jako odvar na obklady.
