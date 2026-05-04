Podběl může být rakovinotvorný, varují odborníci. Vnější použití je bezpečné

Autor:
Podběl je nenápadná rostlinka s jedním žlutým květem. Po odkvětu se žluté okvětní lístky změní v bílé chmíří, lodyhy se zatáhnou, a ze země vylezou poměrně velké listy, zespodu bílé a ochmýřené – odtud také jméno podběl. Pokud máte problémy s játry, měli byste ho vnitřně užívat velmi střídmě, lze ale zvolit třeba pampeliškovou alternativu. Na obklady, inhalace či koupele vám ovšem poslouží.
Část 1/9

Účinné látky má v sobě jak květ, tak list podbělu lékařského.

Roste na loukách, zahradách, po příkopech. Za slunného počasí časně zjara je rostlin všude plno, ale za nepříznivého počasí a na noc se květy zavírají. Proto když se květy objeví, sbírejte rychle, protože brzy odkvetou a zmizí. Ale nebuďte smutní, příroda to zařídila dobře. Po odkvětu se objeví listy, na spodní straně stříbřitě bílé, proto ten název podběl – a ty jsou taky léčivé.

Podběl vám pomůže léčit kašel, nachlazení, rýmu, chrapot, bolení v krku, uvolňuje hleny a usnadňuje odkašlávání. Ovšem pozor, k vnitřnímu užití se na základě moderních poznatků vědy doporučuje jen omezeně – takže s čajem, nálevy, medy či sirupy opatrně, může být i rakovinotvorný, upozorňuje v rozhovoru MUDr. Kamila Procházková. „Podběl skutečně pomáhá na kašel. Obsahuje totiž určité látky – hlavně tussilagon –, jež mírní zánět. Obsahuje však i další látky ze skupiny pyrolizidinových alkaloidů a ty jsou rakovinotvorné. To se ukázalo při pokusech na zvířatech. U člověka takové negativní vlivy nejsou zcela jasně prokázané, ale je to velmi pravděpodobné,“ uvedla.

Například i takový sorbet z květů si tedy raději udělejte z pampelišky. K vnějšímu užití je vhodnější, a dobrá zpráva je, že hojí drobné rány, zmírňuje ekzémy a otoky, ulevuje od bolestí kloubů a svalů – čerstvý, i jako odvar na obklady.

Ředkvičky vyčistí tělo, rukola s polníčkem nakopnou imunitu a jste fit


Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Zákulisí potravinářství. Jíme více „odpadu“, než si dokážeme připustit

V rajčatovém protlaku jsou lv USA egálně přípustné dvě larvy na 100 gramů.

Moderní potravinářský průmysl využívá širokou škálu přídatných látek, které sice procházejí bezpečnostními testy, ale jejich původ v mnoha případech zůstává pro běžného spotřebitele skrytý nebo...

Večeře z ničeho. 20 geniálních receptů pro dny, kdy se vám nechce do obchodu

Nasi goreng s basmati rýží

Dvacet receptů založených na principech spotřeby zbytků vyžaduje spíše pochopení metodiky než striktní gramáže, protože množství surovin se bude vždy odvíjet od aktuálního stavu vaší lednice....

Z podsklepeného dvorku ve Střešovicích je zahrádka s ochlazovací nádrží

Česká televize, atelier Flera, Tři v zahradě 2026, Zahrada pro dva, 5. díl,...

I zahrada by v principu měla ctít určitou formu a korespondovat s architekturou domu, který obklopuje nebo k němu přiléhá. A pokud jde o malý dvorek ve specifické pražské čtvrti, mělo by to platit...

Visí a zdobí. Převislé pokojovky, které v sezoně můžete letnit na terase

Nejhezčí převislé pokojovky

Vnesou do vašeho bytu energii i svěží barvy, a nejenže prostor ozdobí, ještě v něm čistí vzduch. Převislé pokojové rostliny navíc šetří místo a opticky prostor zvýší, a zakryjí prázdná nebo...

Neviditelný mravkolev oběti nelítostně masakruje v důmyslné pasti z písku

mravkolev v akci, myrmeleon formicarius

Několik let se nehne z místa. Kam by také „Ťutínek“ chodil, když sestrojil jednu z nejdokonalejších a nejvíce rafinovaných pastí, které lze v přírodě najít. A to past využívající fyzikální vlastnosti...

Podběl může být rakovinotvorný, varují odborníci. Vnější použití je bezpečné

podběl lékařský, list

Podběl je nenápadná rostlinka s jedním žlutým květem. Po odkvětu se žluté okvětní lístky změní v bílé chmíří, lodyhy se zatáhnou, a ze země vylezou poměrně velké listy, zespodu bílé a ochmýřené –...

4. května 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v historii pražské zoo? Soutěžte a vyhrajte rodinné vstupenky

Zoo Praha

Historie pražské zoologické zahrady je fascinujícím příběhem, který se začal psát v minulém století a je plný významných osobností i legendárních zvířecích hrdinů. Tento kvíz vás provede klíčovými...

vydáno 4. května 2026

Večeře z ničeho. 20 geniálních receptů pro dny, kdy se vám nechce do obchodu

Nasi goreng s basmati rýží

Dvacet receptů založených na principech spotřeby zbytků vyžaduje spíše pochopení metodiky než striktní gramáže, protože množství surovin se bude vždy odvíjet od aktuálního stavu vaší lednice....

3. května 2026

Neviditelný mravkolev oběti nelítostně masakruje v důmyslné pasti z písku

mravkolev v akci, myrmeleon formicarius

Několik let se nehne z místa. Kam by také „Ťutínek“ chodil, když sestrojil jednu z nejdokonalejších a nejvíce rafinovaných pastí, které lze v přírodě najít. A to past využívající fyzikální vlastnosti...

2. května 2026

Poprvé vařila až po třicítce, pak se Julia Childová stala kuchařskou ikonou

Premium
Legendární kuchařka, učitelka vaření, autorka a televizní hvězda Julia...

Byla zosobněním grácie, vtipu a odvahy. Naučila svět nebát se másla, omylů ani vlastní spontánnosti. Z obyčejného vaření vytvořila Julia Childová estetický zážitek – s lehkostí sobě vlastní. V každém...

1. května 2026

Kuna v domě. Jak se jednou a provždy zbavit tohoto nezvaného nájemníka

Když se vám kuna skalní (nazývaná také kuna domácí, skalnice či skalačka),...

Šikovný, obratný a na pohled docela milý masožravý savec s prodlouženým tělem a výrazným ocasem je v domě nevítaný návštěvník. Soužití s ​​kunou může být nebezpečné a zbavit se jí je...

1. května 2026

Květnová fotosoutěž pro mazlíčky vynese šťastlivcům krmivo pro psa či kočku

Pošlete fotku svého zvířecího mazlíčka do květnového fotoduelu, může si zahrát...

První máj přináší i květnovou fotosoutěž pro zvířecí mazlíčky čtenářů iDNES.cz, kterou jsme připravili ve spolupráci s německou značkou Josera. Ta má na trhu s krmivy pro čtyřnohé parťáky člověka...

1. května 2026

Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa...

Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony...

30. dubna 2026  14:46

Podívejte se na nejroztomilejší dubnová mláďata, vyhrála psí či kočičí krmivo

Nejroztomilejší mazlíček, fotoduel, duben 2026

Dubnové hlasování čtenářů o nejroztomilejší mazlíčky skončilo a máme tu tři vítěze, kteří si mohou vybrat kvalitní psí nebo kočičí krmivo německé značky Josera. Pojďte se podívat, jak hlasování...

1. dubna 2026,  aktualizováno  30. 4. 13:40

Mladíkovi zachránila život fretka. Pak ji přijal za mazlíčka i jeho otec

Fretka domácí

Zvířata prý mají silně vyvinuté instinkty, někdy až hraničící s šestým smyslem. „Přesvědčila mě o tom moje fretka,“ říká devatenáctiletý Honza, který sepsal pro časopis Tajemné příběhy zvláštní...

30. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Žáby vzdorují radiaci, mandelinka jedům. Jak se zvířata učí přežít lidskou hloupost

Premium
Strom zrychlené evoluce

Člověka byl přírodě čert dlužen. Kudy chodí, tudy ji ničí a vypouští do ní nejrůznější neřádstvo. Živí tvorové však neprodávají svou kůži nijak lacino. Někteří z nich ve snaze přežít dokonce...

30. dubna 2026

Jarní mrazy ohrožují úrodu. Pět způsobů, jak zachránit kvetoucí ovocné stromy

Před mrazem chrání květy meruněk dým z ohně udržovaného v sadech v Buchlovicích...

Závěr dubna znovu potrápí zahrádkáře. Do Česka znovu pronikne studený vzduch od severovýchodu, který s sebou přinese i noční a ranní mrazy. Ve čtvrtek teploty spadnou až k mínus šesti stupňům Celsia....

29. dubna 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.