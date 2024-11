Objevila se v rohu plíseň? Podrobný postup, jak se jí zbavit

Když se v bytě objeví plíseň, je vždycky důležité v prví řadě hledat příčinu. A tady je to jasné. Máte ve stěnách tepelný most. Jenže napravit to stavebním řešením je komplikované a drahé, navíc třeba v nájemním bytě vám to majitel ani nedovolí.