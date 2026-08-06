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Plesnivý chleba, džem, ovoce nebo sýr... Některé potraviny stačí okrájet, líčí expert

Silvie Králová
  14:00

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Pavel Klouček | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě tehdy vyvstává dilema: plesnivý chleba, džem, ovoce nebo sýr – vyhodit, nebo jen odkrojit napadenou část? Odpověď ale není vždy stejná. „U některých potravin odkrojení vůbec nedává smysl,“ říká v rozhovoru doc. Ing. Pavel Klouček.

Kdy je bezpečné potravinu zachránit a kdy ji bez váhání vyhodit? Vedle bezpečnosti ovšem rozhodování komplikuje další dilema: jak zbytečně neplýtvat potravinami? Právě tady hledá věda nové cesty a odhaluje, jak k ochraně potravin před plísněmi využít látky z přírody.

Změnil se výskyt plísní v potravinách v posledních desetiletích?
Zajímavá otázka, ovšem odpovědět na ni dokážu jen částečně. S rozvojem vědy se postupně zlepšily možnosti, jak zvládáme plísně v potravinách odhalovat. Nacházíme je tam tedy rozhodně častěji, protože se dostáváme na nižší limity detekce, čili identifikujeme je ve stále menších koncentracích. Díky tomu se nám zpřesňuje obrázek o realitě, tedy o skutečném výskytu plísní kolem nás, ať už v přírodě nebo v potravinách. Ovšem to neznamená, že se jejich četnost mění.

Plísně jsou všudypřítomné, kromě sterilních laboratoří nebo zdravotnických zařízení je najdeme opravdu všude. A pokud mají vhodné podmínky, pak se rozvíjejí. Celkový výskyt plísní se tedy příliš nemění, i když je pravda, že masivní používání fungicidů v zemědělství nebo potravinářských konzervačních látek určité typy plísní částečně potlačuje.

V těžkých případech, kdy krev tímto místem neproudila i několik dní, mohla postižená část těla odumřít. Lidé tak přicházeli o prsty, někdy i o celé části končetin, uši nebo nos.

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vydáno 7. srpna 2026

Plesnivý chleba, džem, ovoce nebo sýr... Některé potraviny stačí okrájet, líčí expert

Premium
Pavel Klouček

Plísně nás obklopují na každém kroku. Některé našly uplatnění v medicíně, jiné jsme si kultivovali pro potravinářské účely. Další však znehodnocují potraviny a můžou být i zdraví škodlivé. Právě...

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