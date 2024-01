Ptáci s plasty v žaludku, želvy s brčky v nosech. Planetu je potřeba vyčistit

Boyan Slat si nasadil potápěčské brýle a šnorchl. Těšil se, jak si pěkně zblízka prohlédne podmořský život. „Jenže místo toho jsem plaval mezi samými odpadky,“ vzpomíná na rodinnou dovolenou v Řecku.

Bylo mu 16 let, a co uviděl pod hladinou, bylo pro mladého Holanďana obrovským zklamáním. Tak velkým, že se rozhodl, že to takhle nenechá. „Proč to lidi po sobě nemůžou uklidit?“ ptal se sám sebe v roce 2010.