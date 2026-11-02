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Experimentuje s příchutěmi piva. Patří do něj káva i pepř, líčí sládková z Plzně

Anna Bortlová
  19:00
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Lenka Straková je hlavní sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou kariéru prý už vytvořila přes osmdesát receptů. „Nejrizikovější část je kvašení, o které se starají pivovarské kvasinky,“ říká. | foto: Michal Fanta

Každé pivo se vaří z vody, sladu, chmele. Přesto vznikají rozličné receptury. Lenka Straková je sládkovou v plzeňském pivovaru Elektrárna a za svou kariéru prý už vytvořila přes osmdesát receptů. Uvařila třeba speciál na podporu žen v pivovarnictví. Která část procesu je nejrizikovější?

K pivovaru Elektrárna se dostávám stejnou branou jako do Plzeňského Prazdroje. Přesto se jedná o svébytný podnik, který se nachází až na samém konci rozlehlého areálu. „Kudy mám jít?“ přemítám, když na mapě zkoumám cestičky mezi „novou lahvovnou“ a „centrální stáčírnou“. Z myšlenek mě vytrhne Lenka Straková, která ke mně právě přichází. „Dál už musíme místním autobusem, v areálu se návštěvníci jinak pohybovat nesmějí,“ vysvětluje mi, když nasedáme spolu se skupinkou turistů.

Slad může být chlebový, lehce karamelový, připálený i čokoládový. Chmel má zase bylinné, květinové nebo ovocné tóny. I voda hraje velkou roli.

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