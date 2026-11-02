K pivovaru Elektrárna se dostávám stejnou branou jako do Plzeňského Prazdroje. Přesto se jedná o svébytný podnik, který se nachází až na samém konci rozlehlého areálu. „Kudy mám jít?“ přemítám, když na mapě zkoumám cestičky mezi „novou lahvovnou“ a „centrální stáčírnou“. Z myšlenek mě vytrhne Lenka Straková, která ke mně právě přichází. „Dál už musíme místním autobusem, v areálu se návštěvníci jinak pohybovat nesmějí,“ vysvětluje mi, když nasedáme spolu se skupinkou turistů.
Slad může být chlebový, lehce karamelový, připálený i čokoládový. Chmel má zase bylinné, květinové nebo ovocné tóny. I voda hraje velkou roli.