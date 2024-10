Do páry šla i maminka s miminkem, říká saunérka a herečka Petra Jungmanová

Jak se hraje divadlo v sauně?

Je to náročné, ale baví mě to. A ještě víc mě baví relaxační saunové rituály. Divadlu v sauně jsem se tři roky vyhýbala.

Co vás nakonec k tomu vystupování v extrémních podmínkách přivedlo? Ne snad nedostatek jiné herecké práce?

To naštěstí ne. Já prostě miluju saunu. Mám to jen jako koníčka párkrát do měsíce. Ale pokaždé se na to moc těším, a pokud mám nabitý měsíc, kdy se do sauny nedostanu, tak trpím.