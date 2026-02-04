Vypěstujte si kávu. Získáte pokojovku s krásnými listy, možná i zaplodí

Marcela Kašpárková
Nemusíte se vydávat na jiný kontinent, abyste viděli, jak vypadá kávovník. Poroste vám i doma. Velkopěstiteli se tedy nestanete, ale kávové třešinky při správné péči sklidit můžete. A to je pak velká radost!
Část 1/5

Krásné listy bude mít i váš domácí kávovník.

Pokud milujete kávu, určitě víte, kde se jí dobře daří. Rostliny z čeledi mořenovitých, které jsou příbuzné například gardénií, chinovníků nebo svízelů, pocházejí původem z Afriky a Madagaskaru, ale časem se rozšířily třeba do Střední a Jižní Ameriky nebo Asie. Jde o ovocné keře a stromy dorůstající do výšky zhruba pěti až deseti metrů, které jsou na pohled velmi pěkné, upoutají hlavně svými výrazně zelenými, jakoby navoskovanými listy.

Krásné listy bude mít i váš domácí kávovník. Můžete ho zakoupit v zahradnictvích a květinářstvích, objevují se i v nabídce supermarketů. Lze ho také vypěstovat ze semen – ta byste museli sehnat čerstvá, třeba na internetu, z pražených kávových zrn vám samozřejmě nic nevyroste.

Víte z historie kávy, že?

  • Kávovník objevili pastýři na území dnešní Etiopie asi kolem roku 800 našeho letopočtu. Jejich kozy spásaly plody keřů a byly po nich podivně aktivní.
  • Původně se v Africe kávová zrna žvýkala spolu s tukem. Teprve později, zhruba od 10. století, se z nich začal připravovat nápoj, nejdříve v Arábii.

Nenáročná léčivá aloe vám doma vyčistí vzduch, pomůže s pletí i zažíváním


