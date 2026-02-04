Pokud milujete kávu, určitě víte, kde se jí dobře daří. Rostliny z čeledi mořenovitých, které jsou příbuzné například gardénií, chinovníků nebo svízelů, pocházejí původem z Afriky a Madagaskaru, ale časem se rozšířily třeba do Střední a Jižní Ameriky nebo Asie. Jde o ovocné keře a stromy dorůstající do výšky zhruba pěti až deseti metrů, které jsou na pohled velmi pěkné, upoutají hlavně svými výrazně zelenými, jakoby navoskovanými listy.
Krásné listy bude mít i váš domácí kávovník. Můžete ho zakoupit v zahradnictvích a květinářstvích, objevují se i v nabídce supermarketů. Lze ho také vypěstovat ze semen – ta byste museli sehnat čerstvá, třeba na internetu, z pražených kávových zrn vám samozřejmě nic nevyroste.
Víte z historie kávy, že?
