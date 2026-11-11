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Vypadá jednoduše, ale je těžká. Říká o pekařině náš jediný chlebový someliér

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Když se šel v patnácti učit pekařem, protože jeho vysněný obor byl plný, vůbec netušil, zda ho to bude bavit. Dnes ho jeho milovaná pekařina živí a navíc i popularizuje svůj obor, kde se dá. Dokonce natáčí vlastní videa na YT. Oba jeho synové prý zatím tvrdí, že z nich jednou také budou pekaři. Doma s tátou každopádně pečou rádi.

V rozhovoru pro iDNES.cz Stanislav Janíček bez mučení přiznává, že jako patnáctiletý teenager netušil, co by asi tak chtěl a mohl celý život dělat. Tak si vybral obor kuchař-číšník, místo toho mu ale nabídli, aby šel na obor pekař. Když se po prvním roce trochu rozkoukal, začalo ho to bavit. A už na škole se připravoval i na různé druhy pekařských soutěží, takže reprezentoval školu i na celostátní soutěži Pekař roku Junior.

No jo, ale za jak dlouho si člověk může říct, že je opravdu pekař? „Vypadá to jednoduše, ale je to těžký. Každý si to může vyzkoušet – třeba za covidu si spousta lidí pekla doma, a zjistili, co je za tím práce a nejrůznějších úskalí,“ vysvětluje pekař, že stačí třeba koupit jinou mouku, změní se počasí, necháte to déle kynout, a najednou už to není ono. Rozhodně je tedy úspěch každého pekaře vykoupen léty praxe a odříkání.

Pekařina je dřina i radost, od chleba po rohlíky

chlebový someliér Stanislav Janíček 2026
chlebový someliér Stanislav Janíček 2026
chlebový someliér Stanislav Janíček 2026
chlebový someliér Stanislav Janíček 2026
12 fotografií

Ke své aktuální práci si prošel náročnou cestou dvanáctihodinových směn klasického pekaře v pekárnách přes různé další pracovní pozice tamtéž – a je na to hrdý. O to víc si váží toho, že dnes může působit jako pekařský technolog a chlebový someliér – kdy se může věnovat propagaci tradičního pekařského řemesla, ochutnávání chleba a osvětě, které nikdy není dost. Práci pekaře totiž považuje za těžkou a přitom krásnou a motivující – pro ten zázrak, co mu vzniká pod rukama.

Člověk má mít sny, a plnit si je

První účast na pekařské soutěži pro něj byla nejvíc o vystoupení ze své komfortní zóny. V dalším ročníku už se cítil jistější. A tam už mu lidé z oboru radili, aby studoval dál, že by jednou mohl třeba dělat práci pekařského technologa. „Tahle myšlenka se mi tenkrát zalíbila, bylo mi šestnáct sedmnáct let – a řekl jsem si, že to bych chtěl jednou dělat,“ vzpomíná Janíček, co ho přivedlo na potravinářskou průmyslovku. „Každý by měl mít nějaké sny a měl by si za nimi jít,“ dodává.

Sám dnes jako pekařský technolog jezdí po pekárnách a předvádí pekařům nové trendy, případně řeším nějaké technologické problémy, s nimiž se ti pekaři potýkají. „Jsem prostě pekař, a když můžu, tak velmi rád pomůžu,“ říká o své práci triviálně. Protože chápe, že pekař zahleděný do svého výrobního prostoru vnímá jen problémy té dané pekárny a má zúžený prostor vidění. A je fajn mu rozšířit obzory, seznámit ho s novými trendy, nabídnout mu nové technologie, které jeho výrobky posunou.

Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra

Stanislav Janíček dobře ví, o čem mluví, protože je také jediným chlebovým someliérem u nás – jeho práce tedy spočívá i v ochutnávání a posuzování chleba. „Je to i senzorické hodnocení chlebů, tedy vnímání nejenom chutí, vůní, ale i barev a barevného rozlišení,“ popisuje, jak se hodnotí například výrobky na soutěžích. Opravňují ho k tomu zkoušky na Vysoké škole chemicko-technologické, které mu platí 5 let. V Rakousku či v Německu je to běžnější obor, u nás je on vlastně první vlaštovkou.

Žitný kvásek je světová rarita, teď jede pšeničný

Trendy se mění. „Velmi moderní jsou dnes takové ty hodně pórovité chleby s velkými oky, to znamená, že ten chleba obsahuje velký podíl pšeničné mouky,“ prozrazuje Janíček, co teď nejvíc frčí u mladých, protože žitný kvas – taková česká rarita – se někomu může zdát kyselejší. Podle pekařského technologa nicméně hrají kvasové chleby prim, ať jde o kvas žitný nebo pšeničný. „Protože je to prokvašená mouka, a ta je dobrá i na naše zažívání, na peristaltiku střev. I ty dnešní moderní chleby, které kynou třeba přes noc, projdou procesem fermentace, která pomáhá trávení a má vliv i na lepší chuť a vůni toho výrobku,“ dodává.

Sám má nejraději žitno-pšeničné chleby, které si může díky malým pórům dobře namazat. Navíc mají podle něj lepší chuť a vůni, které vydrží – neztrácejí ji tak rychle jako pšeničné chleby, třeba už po dvou dnech.

Domácí rohlíky krok za krokem. Ve vašem provedení to může být pochoutka

Važme si chleba a neplýtvejme. To je základ...

Nezapomínejme, že dodnes je chléb základní surovina. „Myslím si, že by si chleba měli lidi vážit. ´Kdo si neváží chleba, neváží si lidí´, říkalo se, a je v tom myslím hodně pravdy,“ je přesvědčen zkušený pekař. Jeho babička prý říkávala: „Když máš hlad, docpi se chlebem.“ Protože když byl hlad, tak chléb byl ta základní potravina, která vždycky doma byla.

Na pultech dřív býval nějaký konzumní chléb podobného ražení a typu. Všechno se ale mění. „Mění se chutě a preference zákazníků, dneska jsou chleby semínkové, vícezrnné, cereální, celozrnné. V loňském roce vyhrál v soutěži chléb s medem a s vlašskými ořechy,“ vítá tuto dynamiku pekařský technolog, protože chutím se podle něj meze nekladou, a do chlebotěsta se dá dát de facto cokoliv,“ jak vyjmenovává ve videu.

Kvíz: Jak se vyznáte ve vývarech a postupu přípravy?

Také tvrdí, že pekařina je takové to „sexy“ řemeslo, které stoupá na popularitě. Důkazem jsou podle něj malé bistro pekárny a pekárny, které neustále rostou jak houby po dešti: „Věřím, že nás to všechny posouvá k tomu, aby se nestalo, že nám to pekařské řemeslo vymře.“

V rozhovoru na kameru Stanislav Janíček také vysvětluje, jak se změnila kultura stravování, co se týče chleba, a proč jsou lidé ochotní dát až 200 korun za bochník chleba. Opravdu dobrý chleba totiž podle něj k sobě už moc nepotřebuje. „Když mám fakt dobrý čerstvý chleba, tak mi stačí jenom máslo. A v té jednoduchosti si myslím, že je síla a krása.“

Kolik jste ochotni dát za opravdu dobrý bochník chleba?

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