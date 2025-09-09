Jak udržet chleba čerstvý, aby neskončil v koši. Rady pekařského someliéra

Marek Burza
Každý z nás to někdy zažil: koupíte čerstvý bochník chleba nebo bagety k večeři, ale plány se nečekaně změní a pečivo zůstane nevyužité. S postupem času pečivo ztrácí svou původní kvalitu a často končí v koši.
Nejznámější způsob, jak uchovat chleba, aby neplesnivěl, je zabalit ho do...

Nejznámější způsob, jak uchovat chleba, aby neplesnivěl, je zabalit ho do plátěného utěrky.

Doma se musíte rozhodnout, jakým způsobem budete pečivo uchovávat, aby...
Různé druhy uchování pečiva, který by měl nabídnout obchod.
Povoskované sáčky umožňují pečivu dýchat a udržují optimální vlhkost.
Chlebový someliér Stanislav Janíček
Pečivo, jako jsou chleby, bagety nebo rohlíky, by mělo být skladováno při pokojové teplotě, ideálně mezi 18 a 25 °C. Doporučuje se použít bavlněné nebo lněné utěrky či povoskované pytlíky, které umožňují pečivu dýchat a udržují optimální vlhkost.

I když v nich může pečivo ztvrdnout rychleji než v plastu, zůstane déle čerstvé bez rizika plesnivění. Pro měkčí texturu lze tyto obaly kombinovat s chlebníkem, do kterého můžete přidat rozkrojené jablko nebo bramboru. „Vyhněte se igelitovým sáčkům, které vedou k vlhnutí a následnému plesnivění pečiva,“ zdůrazňuje chlebový someliér Stanislav Janíček ze Svazu pekařů a cukrářů v ČR.

Na náplně krabičky

Sladké pečivo a koláče, které často obsahují krémy a náplně, je potřeba uchovávat v chladničce v uzavíratelných nádobách, aby se zabránilo zkažení a přenosu pachů.

Chlebový someliér

Chlebový someliér Stanislav Janíček

Pečivo s ořechy, semínky nebo sušeným ovocem by mělo být skladováno v nádobě s těsnícím víkem. To pomůže udržet svěžest a křupavost těchto přísad a zabrání jejich žluknutí.

Pokud máte pečiva více, než je možné spotřebovat, ideálním řešením je zmrazení. „Rozdělte pečivo na porce, zabalte jej do alobalu nebo mikrotenového sáčku a uložte do mrazáku,“ radí Janíček.

Při správném rozmrazování, tedy pomalém rozmrznutí při pokojové teplotě nebo v troubě na nízkou teplotu, si pečivo zachovává chuť a kvalitu, a může tak i později posloužit jako rychlá a chutná večeře.

VIDEO: Naučte se správně skladovat zeleninu, vajíčka i chléb. Ušetříte

Pravidelně čistit

Posledním, ale neméně důležitým tipem pro správné skladování pečiva je pravidelné čištění chlebníku a utěrek, ideálně octem. Ocet funguje jako přírodní dezinfekční prostředek, který nejenže efektivně odstraňuje bakterie a plísně, ale také neutralizuje nepříjemné pachy. Tímto způsobem zajistíte, že váš chlebník zůstane čistý a pečivo si uchová čerstvost a chuť po delší dobu.

Cibuli do tašky, brokolici do utěrky. Skladování prodlouží trvanlivost

Ačkoliv je ideální nakupovat pečivo podle aktuální spotřeby, nečekané situace mohou nastat kdykoliv. Mít pár osvědčených tipů, jak prodloužit čerstvost pekařských výrobků, je vždy výhodné.

Krmítko v americkém Ohiu

