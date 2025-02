Koho někdy pořádně pozlobil žlučník, rozhodně by to nechtěl zažít znovu. Tento orgán prochází nyní obdobím zvýšené zátěže, měli bychom mu proto alespoň částečně ulevit. Smysl má zařadit do jídelníčku artyčoky a sáhnout po bylinkách. Téměř zázraky totiž umí i obyčejné listy pampelišky.