Napekli voňavé vánočky, indiánky a empanady. Oslnil Zdeněk, vypadla Lenka

Sobotní večer na České televizi opět patřil sladkému i slanému pečení v podání nadšených amatérských cukrářů, kteří předvádějí výkony, nad nimiž v některých případech i srdce profesionálů Pepy Maršálka a Míši Landové plesá. Jako v případě vánoček, kdy je dostalo téměř do kolen hned několik z nich. Profesionálové by se za ně nemuseli stydět.

Václavova svou konzistencí, kterou si zamiloval v dětství. Zdeňkova díky voňavému koření a tonka fazolím, celkově vyvážené chuti a dokonalému propracování. Janina nejen díky souznění s domácí meruňkovou marmeládou. A naprosto oba porotce nadchla vánočka alias celoročka od Veroniky, s brusinkami a pistáciemi. Prostě se ukázalo, že kdo peče vánočku v podstatě celoročně, nenechá se rozhodit úskalími pečení mimo domácí prostředí. Naopak se vánočka vymstila Lence, s kynutým těstem jí to nešlo, dochucení nebylo nic moc a pekanové oříšky se jí přismahly.

Jenže ono se to u televize spolu s porotci lehce hodnotí, upéct opravdu dobrou vánočku není jen tak ani doma. A pokud si to chcete vyzkoušet, můžete třeba podle osvědčeného receptu porotce Pepy. Moderátorka Tereza Bebarová ho vyzkoušela a od té doby vánočku plete a peče také.

Co se pletení týká, buď je možné plést jednopatrovou vánočku ze šesti pramenů, viz video níže. A nebo celkem z devíti ve třech patrech, kdy se na sebe pokládají copy upletené ze čtyř, ze tří a ze dvou pramenů. Výběr způsobu pletení vánočky byl čistě na soutěžících. Vy si také můžete vybrat. Videonávod, jak se plete vánočka z devíti, najdete zde.

21. prosince 2017

Indiánek je opravdovou zkouškou pro cukráře

Technická výzva ani tentokrát nebyla pro soutěžící zrovna jednoduchá. Vyrobit šest dokonalých alespoň 9 centimetrů vysokých indiánků s polevou s růžovou vodou, to byla doslova výzva. Recept a popis technologického postupu, který měli k dispozici soutěžící, divák neviděl, takže těžko říct.

Vlevo vzoroví indiáni, jejichž cukrářskou výrobu každý nezvládne.

Co divák viděl, to si možná leckteří teď budou chtít vyzkoušet. Na indiánky musíte nejen napéct piškotové buflery, ale také pořádně našlehat hustý sníh a nastříkat ho v jednom tahu do tvaru bochánků, jinak vám při namáčení do polevy jednotlivé vrstvy spadnou. Jak řekla Veronika: „Namáčet indiánky do polevy je jako skákat bungee jumping. Taky nevíte kdy skočit.“ A tak třeba Martina namáčení obešla a indiánky prostě polila, což porotci odhalili.

Každopádně nejlépe si opět s výzvou poradila Jana, jejíž sladce růžové zákusky vonící růžovou vodou s příjemně kyselou sněhovou náplní Pepovi Maršálkovi připomněly poctivou prvorepublikovou cukrárnu, kde vás zákusky lákají už od dveří.

Nakonec rozhodla slaná masová empanada

Mezi natáčením technické a kreativní výzvy soutěžící reálně odpočívají, natáčení každého soutěžního kola, které diváci České televize vidí v premiéře v sobotu večer, totiž trvá dva dny. A navíc mají prostor si recept v klidu doma rozmyslet, není to tedy improvizace na místě.

Někteří vsadí na vyzkoušený recept, někdo sáhne po osvědčeném receptu někoho známého, pokud je to pekařská disciplina, kterou si teprve zkouší.

A méně je někdy více, jak se například přesvědčila Markéta, které zvolila jako náplň drahého čerstvého tuňáka. Vždyť nakonec svou empanadou porotu nadchnul Zdeněk, který ji nejenže v životě neochutnal, navíc vsadil na obyčejné kuřecí maso. „Tak takovou si umím představit že bych si dal na severu Španělska,“ rozplýval se nad ní Josef Maršálek a zřejmě to byla ta třešnička, která rozhodla o Zdeňkově titulu „pekař týdne“.

Lence se bohužel opět nevedlo, podobně jako v případě vánočky. Zradila ji především silná vrstva těsta, které se nepropeklo a zůstalo syrové, náplň empanady prý měla výbornou. Někdo ale vypadnout musí, takže tentokrát si Černého Petra vytáhla právě ona a soutěž opouští.

I porotci si na vyřazování museli zvyknout a brát ho jako nutné zlo. „Tentokrát si to užívám. Což jsem v první řadě nedokázal, protože jsem to bral jako roli spjatou s příležitostí a funkcí. Musíte vždy rozhodnout, kdo vypadne, a ten někdo je favoritem pro spoustu lidí. Teď už to prostě beru jako nutnou součást natáčení,“ prozradil Maršálek.