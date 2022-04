VIDEO: Spojili pivo, sádlo, zelí a škvarky. „Dietní“ verze Peče celá země

Inspiraci se nekladly meze. Jen to mělo být naslano, pořádně nezdravé a zrádně chutně nakažlivé.

V porotě rozdává body cukrář Josef Maršálek, blogerka a lektorka cukrářských kurzů Míša Landová. V oboru se jí prý přezdívá „makronková královna“. A pořadem provádějí už tradičně Tereza Bebarová a Václav Kopta.

Princip všech pekařských výtvorů byl nakonec podobný. Vytvořit náplň z uvedených ingrediencí s tím, že největší díl sádla šel do těsta a zbytek z nich do náplně.

Bylo zajímavé, jak se jednotliví soutěžící stavěli k této výzvě. Zatímco Martina se postavila k plotně jako profík, který podobné laskominky vyrábí téměř denně, Jana by dala přednost něčemu sladkému, třeba bábovce.

To třeba Zdeněk si dokonce přinesl doma nakládané zelí, Lucie sice přiznala, že ze zelí sice občas doma vaří, ale škvarky samotné používá jenom do pomazánky. Zato Zuzana si pečení naslano užívá. „Když se sedí večer u piva nebo vína, je to u nás oblíbené,“ říká.

Pivo jako „povinná“ ingredience často skončilo v těstě, ale hojně se jím podlévala i směs náplně, občas skončilo i v žaludcích soutěžících. Vždyť by byla škoda ho nechat zvětrat.

Výsledek byl nakonec ve všech případech podobný, jen forma se lišila. Jednou se to podobalo závinu, podruhé taštičce, potřetí šneku. A tak porotci hodnotili hlavně chuť těsta, kde často zjistili, že vzhledem k náplni soutěžící málo dosolovali.

Peče celá země Soutěž můžete sledovat každou sobotu po dvacáté hodině, v repríze ve středu po obědě nebo na iVysílání.

Dalším kritériem bylo vyvážení chuti a složení samotné náplně a poměr mezi množstvím těsta a náplně. Celkově však bylo hodnocení poroty pozitivní a bylo vidět, že s pečením „po Česku“ si soutěžící dokázali poradit.

Dalším úkolem byl francouzský obrácený jablkový koláč, který přichystal daleko zrádnější výzvy. Při pečení je totiž třeba vyvážit teploty a barvy při postupu karamelizování jablek. Tady se už nedařilo všem na jedničku.

Nakonec si nejlépe vedla Markéta, která porotu uchvátila zkaramelizovanými jablky. „První vzorek, který jsme hodnotili, ale nakonec byl nejlepší,“ shrnul Josef Maršálek.

Zásadním bývá poslední úkol, tedy kreativní výzva. Tentokrát měli soutěžící připravit dort, který by znázornil něco, co vypadá jinak, než to bude chutnat. Třeba pečené brambory, hasák, rozmlácená plechovka od piva. Prostě dort, který má vypadat jinak, než čím je a být vcelku realistický. Jen to musí být dobré a sladké.

Výsledkem byly „šílené“ kreace v podobě značkové kabelky, květináče, hodin až po model papáji. Porotu, ale i ostatní soutěžící vyvedl z rovnováhy Luciin mozek, který vypadal jako skutečný po pitvě.

Pekařem týdne, který nasbíral nejvíce bodů za všechny tři výrobky, se stala Markéta. A naopak: ze soutěže v tomto kole vypadla Zuzana.