Málo vykynuté těsto, špatná omáčka, kritizovala porota v Peče celá země

Soutěžící tentokrát měli tři úkoly. Jako osobní výzvu měli upéct koblížky, pak se museli srovnat s technickou výzvou v podobě svatebních koláčků a nakonec měli vyrobit čokoládovou kouli, uvnitř které se mělo skrývat překvapení v podobě zákusku.

To se ukázalo jako dost velký problém. Nejenže je už tak velký problém vyrobit kouli samotnou, ale ukázalo se, že není jednoduché vyrobit i omáčku, která po nalití na kouli čokoládu rozpustí. Navíc by chuťově měla „pasovat“ ke zbytku moučníku.

Na tom v podstatě pohořeli všichni soutěžící a z tohoto souboje nakonec vyšla vítězně Jana, která se už v duchu loučila se soutěží, protože předchozí výrobky nebyly právě její top výsledky.

Z toho je vidět, že každému ze soutěžících sedí různé disciplíny jinak. Navíc bylo vidět, že neúprosný čas čas, který měli soutěžící k dispozici, se podepisoval i na jejich výrobcích.

Kdyby totéž pekli doma a v klidu, výsledek by byl určitě stokrát lepší. Doma by se jim nestalo, že by nedokynuli těsto na svatební koláčky nebo chuťově nedoladili náplň do koblih.

Když soutěžící předváděli své koblihy, většina se strefila jen v jednom z druhů. Jeden z nich byl excelentní, druhý už méně povedený. Například Lucie doplatila na kyselou domácí marmeládu své babičky, která byla tak kyselá, že hodnocení hlavního porotce Josefa Maršálka radši televize ztlumila.

A Lucie se jenom hrozila, že babička se bude dívat, protože jí pohaněli její životní dílo. „Na mne je ta chuť strašně kyselá. Kdybyste mi neřekla, jaké je tam ovoce, tak to nepoznám,“ zhodnotil výraznou chuť octa.

„Vy si můžete otevřít koblihárnu, vypadají exkluzivně,“ přivítal naopak Martinu. Ta porotce překvapila kombinací koblihy se slanými chutěmi, tedy nivou a slaninou. Maršálkovi dlouho trvalo, než se dokázal odtrhnout od ochutnávání a pochvalně se vyjádřit.

Svatební koláčky většinou nedokázaly skóre vylepšit. Málokdo dokázal těsto dostatečně dokynout, což bylo důsledkem časového presu při soutěži. Vyloženě „vybouchla“ Jana, kde porotci rovnou prohlásili, že jsou přehlídkou chyb a rozhodně by je na svatbě nechtěli mít. Naopak Lucie, která doplatila na „octové“ koblížky v první výzvě, zazářila na prvním pořadí.

A co čokoládové koule s překvapením? Jako první na řadu přišla Martina, o jejíž koule se Jose Maršálek vyjádřil: „Není to dobré, je to geniální“. Takto příznivé hodnocení však netrvalo dlouho. Lucii zkritizoval omáčku, která všechny chutě zabila a Veroničinu omáčku ohodnotila porota na stupeň jedna ve stupnici od jedné do desíti.

Nakonec překvapila Jana, jejíž dezert označil Maršálek jako epesní, vizuálně nápaditý a chuťově naprosto vyvážený.