Pavouk v bytě? Pět nenápadných triků, jak ho dostat ven a zabránit mu, aby se vracel

Natálie Brabcová
  14:20
Stačí jeden pohled do rohu místnosti a většině lidí se zvedne tlak. Pavouk. Malý, tichý, přesto dokáže vyvolat panický výraz v obličeji, který často nemá s realitou nic společného. Dobrá zpráva? Nemusíte po nich házet pantofle ani volat na pomoc statečného partnera. Abyste v tom neměli hokej, máme pro vás i šetrnější způsoby, jak pavouky dostat ven i s pavučinami a ideálně jim vůbec nedat důvod u vás zůstávat.
Pavouk v rohu místnosti dokáže vyvolat paniku rychleji než cokoli jiného v bytě. | foto: Profimedia.cz

Strach z pavouků patří mezi nejčastější lidské fóbie a podle odborníků může mít kořeny hluboko v evoluci. Psychologové upozorňují, že pavouci v sobě spojují několik spouštěčů strachu najednou. Jsou rychlejší než hokejista, nepředvídatelní a jejich pohyb je pro lidský mozek těžko čitelný.

Pavouk vs had

Na rozdíl od pavouků je u hadů opatrnost na místě. Riziko uštknutí je reálné a podle dat Světové zdravotnické organizace z roku 2019 mají jedovatí plazi ročně na svědomí až 138 tisíc úmrtí a násobně více amputací i dalších vážných zdravotních následků. Pavouci? Maximálně stovky.

Roli hraje i samotný vzhled. Ostré tvary, dlouhé nohy a náhlé pohyby v člověku spouští instinktivní reakci, která se formovala už v minulosti, kdy mohli podobní tvorové znamenat reálné riziko.

K nepříjemnému dojmu přispívá i skutečnost, že některé druhy pavouků dokážou opravdu bolestivě kousnout. I v Česku žije například zápřednice jedovatá nebo některé snovačky. Nejde sice o životu nebezpečné druhy, ale rozhodně to nejsou zrovna ideální spolubydlící.

Většina pavouků, se kterými se doma setkáváme, je pro člověka neškodná. A právě proto stačí místo paniky pár jednoduchých triků, díky kterým se u vás ani nestihnou zabydlet.

Zápřednice jedovatá: Nejjedovatější pavouk v Česku?

V Česku žije jen pár druhů pavouků, které dokážou prokousnout kůži člověka. Nejčastěji se zmiňuje zápřednice jedovatá, která se v posledních letech šíří hlavně na jižní Moravě a v Polabí.

Dorůstá asi 1–1,5 cm, je žlutooranžová a aktivní hlavně v noci. Přestože její kousnutí může být bolestivé a připomínat bodnutí vosy, pro zdravého člověka obvykle nepředstavuje vážné riziko.

Samice zápřednice jedovaté

Zápřednice jedovatá v kokonu, který si staví v květenství vysokých travin.

22. srpna 2014

1. Začněte úklidem. Pavouci jdou za jídlem

Možná to zní banálně, ale funguje to. Pavouci se nestěhují do bytů náhodou, sledují potravu. Tou přitom nejsou drobky ve dřezu, ale drobný hmyz jako mušky, moli nebo octomilky. Pokud mají v bytě jídelní lístek, zůstanou.

Pravidelné vysávání, vynášení odpadků a úklid zapomenutých koutů často udělají víc než jakýkoli sprej. Méně hmyzu znamená i méně pavučin v rozích a méně okamžiků, kdy člověku ztuhne obličej při pohledu do rohu místnosti.

2. Utěsněte byt. Pavouk dveře nepotřebuje

Pavouci mají jednu nepříjemnou schopnost, dostanou se i tam, kde byste to nečekali. Stačí drobná spára kolem okna, trubky nebo dveří a nový nájemník je na cestě dovnitř.

Pomáhá:

  • silikon nebo tmel do prasklin
  • kontrola těsnění oken
  • jemné síťky do větrání

Zkrátka platí: Čím méně škvír, tím méně návštěv.

3. Vůně, které je mohou odradit

Některé výrazné vůně mohou pavouky odrazovat, nejčastěji se zmiňuje například:

  • máta
  • levandule
  • eukalyptus
  • ocet

Stačí smíchat vodu s několika kapkami esenciálního oleje a postříkat rámy oken, rohy místností nebo místa, kde se pavouci objevují nejčastěji.

4. Babské rady: Kaštany, citrusy i pachová obrana

Kaštany na parapetu? Podle oblíbené domácí rady mohou pavouky odrazovat, věda to ale zatím jednoznačně nepotvrzuje. Přesto se tenhle trik používá už roky a spousta lidí na něj nedá dopustit.

Podobně se zmiňují i:

  • citrusové slupky
  • listy rajčat
  • sušené bylinky

Jisté je aspoň to, že byt tím nijak nepoškodíte. A pokud nic jiného, bude aspoň vonět trochu přírodněji.

5. Když nechcete kontakt: Chytače pavouků

Pro ty, kdo se pavouků bojí, ale nechtějí je zabíjet, existuje kompromis. A nemusíte pavouky honit ani s nimi hrát hokej.

Na trhu jsou jednoduché ruční chytače, které pavouka bezpečně zachytí a umožní ho vypustit ven. Žádné sklenice, žádné improvizace, žádné „kdo ho odnese“. Jen rychlé a bezkontaktní řešení.

Když selže všechno

Pokud máte pocit, že pavouci nejsou jen občasní hosté, ale častí návštěvníci, problém může být jinde. Například v přemnoženém hmyzu nebo vlhkém prostředí, které jim vytváří ideální podmínky pro úkryt i tvorbu pavučin. V takovém případě pomůže spíš důkladnější zásah nebo odborníci.

Ve většině domácností ale platí jednoduché pravidlo. Méně hmyzu, méně pavouků, pár chytrých úprav a klid místo paniky.

Pavouk v bytě? Pět nenápadných triků, jak ho dostat ven a zabránit mu, aby se vracel

