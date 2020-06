Kolik času vám zabere naše víkendové sudoku?

Změřil jsem si to přesně, abych mohl referovat. Sudoku označené úrovní lehké jsem měl za minutu dvacet, velmi těžké za čtyři a půl minuty. Naše absolutní špička by lehkou úroveň zvládla pod minutu a velmi těžkou za tři až čtyři minuty. Překvapilo mě, že to u vás nebyly úplně nejsnadnější úlohy, vlastně se obtížností blížily našim turnajovým. Bavilo mě to, nebylo to triviální.