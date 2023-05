Dobrá mouka se po čtrnácti dnech zkazí, ta dnešní je mrtvá, říká šéfkuchař

Vím, že první jídlo, které jste uvařil, byla česká „čína“ s párkem. To vám bylo šest let. Co jste ale jako první zavařil?

Asi něco s babičkou. Měla zahradu a hodně zavařovala, ve sklepě měla hromadu kompotů. Dělala marmelády, mošty i povidla. Táta hodně zavařoval houby do sladkokyselého nálevu. Anebo udělal hříbky na sádle a pak je taky zavařil. To mi strašně chutnalo! Ale nejvíc jsme samozřejmě dělali okurky. Jako asi všichni. Tenkrát jsme prostě byli zavařovací velmoc. Pak to časem vyšumělo. Ale dnes se to vrací, když sklenici zavařovaček v obchodě někdy nabízejí bezmála za stovku. I zákazníci k nám chodí pro rady, jak co doma zavařit. Třeba jednou i mladí najdou zalíbení v zahradničení jako moji rodiče a naše generace.

Zavařujeme i nezralé zelené jahody, které jsme dávali k hovězímu tataráku. Ovoce hodně bereme od Sadů svatého Prokopa, které sídlí u Temelína. V životě jsem nejedl lepší. Pavel Drdel