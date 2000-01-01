náhledy
Britský umělec Rich McCor známý jako PaperBoyo mění pohled lidí na svět pomocí jednoduchých papírových vystřihovánek. Přetváří slavné stavby i krajiny v optické iluze, které baví přes půl milionu sledujících na Instagramu. Zde proměna barevných budov ve stockholmském Gamla Stan v řadu knih.
Autor: Profimedia.cz
Rich McCor. Když cestuje po světě, nosí s sebou vždy stejných pět věcí: kartu, nůžky, fotoaparát, dotykový notebook s perem.
Autor: Profimedia.cz
Červené tyče na dublinském náměstí Grand Canal Square se proměnily v ragbyové branky.
Autor: Profimedia.cz
Proměna restaurace The Magazine v Londýně v postavu inspirovanou Marilyn Monroe
Autor: Profimedia.cz