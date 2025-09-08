|
PaperBoyo je kouzelník s papírem, který mění svět v optické iluze
U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu
Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...
Venkovská zahrada a torzo starého sadu vdechly modernímu domu poetickou duši
Na mírně svažitém pozemku s úchvatnými výhledy do krajiny, kde kdysi býval sad, vyrostl moderní dům pro mladou rodinu s dětmi. A ruku v ruce s ním i zahrada, která respektuje venkovský charakter...
S houbami je to teď bída. Podívejte se na úlovky šťastných hledačů
Podle aktuální mapy Českého hydrometeorogického ústavu je prognóza výskytu hub vcelku nepříznivá. Přesto se během předchozích dvou týdnů přece jen něco našlo. Podívejte se na úlovky našich čtenářů.
Kopřivová semínka jsou zdrojem vitality, podpoří imunitu. Jak je nasbírat
Kopřiva dvoudomá není jen tak obyčejná bylina. Hodně toho umí, a tak si nezaslouží úplně vystrnadit ze zahrady. Na jaře je zdrojem prvních vitaminů a dalších cenných látek, ať už její křehké první...
Nejkrásnější zahrada 2025: známe výsledky čtenářské ankety i výběr odborníků
S koncem prázdnin doběhla do finále i naše letošní Nejkrásnější zahrada, soutěž, kterou bylo radost připravovat i sledovat. Čtenářům, kteří se s ostatními podělili o kousek svého soukromí pod širým...
Inspirace pro každého zahrádkáře. Výstava Zahrada Čech se opět otevře veřejnosti
Co s velkou zahradou? Návody a inspiraci opět přinese jedna z největších zahrádkářských akcí roku. 49. ročník veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích se veřejnosti otevře v pátek 12. září.
Britský umělec Rich McCor známý jako PaperBoyo mění pohled lidí na svět pomocí jednoduchých papírových vystřihovánek. Přetváří slavné stavby i krajiny v optické iluze, které baví přes půl milionu...
Vyhlížíme den prasete, říká Bobek k dalšímu návratu převaláků do Mongolska
Od roku 2011 přepravila pražská zoo ve spolupráci s českou armádou do západního Mongolska víc než třicet koní Převalského. Nyní se realizují transporty do středního Kazachstánu. Také ovšem paralelně...
Je to dřina, užiju i přetlakovou masku, vypráví umělecký kovář. Dělal i pro Gotta
V dílně uměleckého kováře Ivana Jandy to vypadá jako na ohňostroji. Ale hlavně je radost povídat si s pozitivním člověkem, který něco opravdu umí a ještě ho to baví, píše magazín Víkend DNES.
Hlemýžď má opačně stočenou ulitu. Milovnice přírody mu marně hledá lásku
Ned je úplně normální, milý hlemýžď. Kdyby měl svůj profil na seznamce, mohlo by v něm stát: „Dobrý posluchač s vlastním domem, milovník brokolice, hledá lásku.“ Jenže ve svém okolí už vyčerpal...
Houby potřebují vzduch. Košík je vždycky lepší volba, poslouží i stará utěrka
Houbaření je jako národní sport. Vstávání za rozbřesku, na nohy holínky a nadějné očekávání, že se za každým pařezem skrývá obrovský hřib. Jenže i ten největší úlovek se může zkazit, když ho špatně...
Co v září? Naposledy přihnojte cukety a rajčata, množte, vysévejte, mulčujte
Září je na zeleninové zahradě nejen časem sklizně, skladování i zpracovávání úrody, ale i posledního přihnojování či nových výsevů. Do zimy se toho prostě dá ještě hodně stihnout, abychom maximálně...
Váhala bych, zda dám synovi morče. Šíří mykózu, a tedy záněty kůže, líčí vědkyně
Mít doma „živého plyšáka“ je fajn, ale nemusí to být vždy zdravé. Magazín Víkend DNES přináší rozhovor s mykoložkou Adélou Wennrichovou, která zkoumá „houbová rizika“ domácího chovu a možnosti...
Zbavte se škůdců už na podzim. Zahrada se za to na jaře odvděčí
Zahrádkářská sezóna sice s příchodem chladnějšího počasí končí, ale zdaleka nekončí boj proti škůdcům. Mnoho z nich totiž přežívá zimu ve stromech, v půdě nebo listí, aby si počátkem jara po vydatném...
Udělejte malý servis domu po létě. Drobné práce přinesou velké úspory
Po létě zůstává v domě stopa po horkých dnech, příjemných večerech, prudkých bouřkách i intenzivním slunci. Materiály stárnou, některá poškození jsou však na první pohled neviditelná. Ale s příchodem...