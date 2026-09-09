Je to v mozku
Mohlo a také se to děje. Překážkou totiž není chuť, ale očekávání. Když člověk dostane grilovaný ananas s modrým sýrem, nejprve ho neochutná. Místo toho se diví. Mozek má rád předvídatelnost.
Když se potká lety zažitá zkušenost s nevyzkoušenou podobou pokrmu, vznikne krátký konflikt. A právě ten je kulinářsky zajímavý.
Gastronomické překvapení vzniká právě ve chvíli, kdy ingredience udělá něco, co od ní nečekáme. Proto můžeme být rádi, že se v kuchyních po celém světě mnoho druhů ovoce vaří, smaží, dusí, griluje a koření jako vydatné slané jídlo.
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Polaskejte svůj jazyk grilovanými grepy, melouny, broskvemi i mangem
Již zmíněný ananas je v tomto ohledu téměř dokonalý diplomat. Může se objevit na grilu, na pizze, se šunkou nebo se spojit s burratou. Ostatně experimentovat s ním začal už v šedesátých letech v kanadském Ontariu řecko-kanadský restauratér Sam Panopoulos.
Přidal ho na pizzu a čekal, co tomu řeknou lidi. Tento poměrně odvážný pokus se vydařil. Pizza Havaj se rychle stala jednou z nejkontroverznějších pizz na světě a tím si získala slušnou reklamu. Dokonce i političtí představitelé se veřejně hádali o tom, zda ananas na pizzu patří nebo ne.