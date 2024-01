Jak na studený odchov v Sokratových stopách: začít lze doma ve sprše

Ve zdravém těle zdravý duch. Otužování tělu prospívá po všech stránkách.

Posilovat svoji psychiku a samozřejmě i tělo pobytem v ledové vodě doporučovali už mnozí. Uznávaný léčitel a kněz Sebastian Kneipp, Vincenz Priessnitz, ale třeba i Miroslav Tyrš či zakladatel českého Junáka – Antonín Benjamin Svojsík. Jedná se totiž o nenáročnou metodu, s níž posílíte svůj imunitní systém a stanete se odolnějšími vůči nyní častému nachlazení či rýmě. Současně si prokrvíte tělo, posílíte kardiovaskulární systém, snížíte vysoký krevní tlak atd.

Není k tomu zapotřebí dodržovat žádnou speciální životosprávu ani jídelníček, není však vhodné kombinovat otužování s alkoholem. Zvlášť pokud si jdete zaplavat do přírody do ledové vody – což je ostatně vždy lepší podnikat alespoň ve dvou. Všechno to má jeden základní problém. Zpočátku to je pro nás rozmazlené moderní civilizací nekomfortní a také to nemile studí a zebe.