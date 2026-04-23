Otíkovu lávku na Jižním Městě oživil návrat Jánose Bána

Marek Burza
  17:16
O křest vlastně nešlo, předpisy nedovolují křtít objekty podle fiktivních postav, ale vzhledem k tomu, že pro tuto pražskou čtvrť je to ikonické místo, slavnostně odhalili alespoň plaketu, který by obyvatelům připomínalo toto ikonické místo.

Plaketa vznikla na základě veřejné výtvarné soutěže, která proběhla na začátku roku 2026 a do níž se zapojili autoři z řad výtvarníků i studentů uměleckých oborů.

„Z doručených návrhů vybrala odborná porota tři finalisty, o jejichž pořadí následně rozhodli sami obyvatelé Jižního Města ve veřejném hlasování. Výsledná podoba plakety je tak společným dílem odborníků i veřejnosti a odráží vztah místních obyvatel k tomuto ikonickému místu.“ vysvětlila volbu plakety místostarostka Zuzana Böhmová.

János Bán na pohřbu Mariána Labudy (Bratislava, 12. ledna 2018)
Plaketa sdružuje typické znaky z filmu Vesničko má středisková: V3Sku a obří sluchátka.
János Bán slaví sedmdesátiny, pro včechny je navždy Otík
Maďarský herec János Bán na pohřbu slovenského kolegy Mariána Labudy a jako Otík z filmu Vesničko má středisková
Samotná lávka vznikla v 70. letech 20. století v souvislosti s výstavbou Jižního Města, které bylo navrženo jako moderní sídliště s důrazem na oddělení pěší a automobilové dopravy. Jako typická stavba své doby byla realizována jako železobetonová konstrukce s jednoduchým, účelným designem a sloužila především k bezpečnému propojení jednotlivých částí nové městské čtvrti.

V průběhu let prošla úpravami a rekonstrukcemi, které zlepšily její technický stav i bezpečnost, její funkce i význam pro každodenní život obyvatel však zůstaly zachovány.

S Mariánem Labudou se přijel rozloučit i „Otík“ János Bán

Díky filmu Vesničko má středisková (1985), ve kterém se zde odehrává známá scéna s postavou Otíka, získala lávka svůj neoficiální název „Otíkova lávka“ a stala se jedním ze symbolických míst Jižního Města.

Událost je součástí oslav významného výročí – 50 let od chvíle, kdy se na Jižní Město nastěhovali první obyvatelé. Toto jubileum připomíná nejen urbanistický rozvoj celé lokality, ale i její proměnu v živou městskou čtvrť s vlastní identitou a komunitou.

Stoletý Vávra a filmový Otík János Bán jsou mezi držiteli ceny Trebbia

Při slavnostním odhalení plakety nechyběl ani samotný hrdina filmu maďarský herec János Bán, který si v době natáčení sám nechal vyrobit své typické „koňské“ zuby, ač to původně režisér filmu Jiří Menzel nechtěl. Jenže když se začalo natáčet, uznal, že herci „sedí“, a tak film získal konečnou podobu.

A dnes uznal, že pro něj se stalo účinkování ve Vesničce velmi důležitým momentem. Dodnes ho považuje za jeden z nejvýraznějších filmových počinů středoevropské filmové kultury.

