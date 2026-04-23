Plaketa vznikla na základě veřejné výtvarné soutěže, která proběhla na začátku roku 2026 a do níž se zapojili autoři z řad výtvarníků i studentů uměleckých oborů.
„Z doručených návrhů vybrala odborná porota tři finalisty, o jejichž pořadí následně rozhodli sami obyvatelé Jižního Města ve veřejném hlasování. Výsledná podoba plakety je tak společným dílem odborníků i veřejnosti a odráží vztah místních obyvatel k tomuto ikonickému místu.“ vysvětlila volbu plakety místostarostka Zuzana Böhmová.
Samotná lávka vznikla v 70. letech 20. století v souvislosti s výstavbou Jižního Města, které bylo navrženo jako moderní sídliště s důrazem na oddělení pěší a automobilové dopravy. Jako typická stavba své doby byla realizována jako železobetonová konstrukce s jednoduchým, účelným designem a sloužila především k bezpečnému propojení jednotlivých částí nové městské čtvrti.
V průběhu let prošla úpravami a rekonstrukcemi, které zlepšily její technický stav i bezpečnost, její funkce i význam pro každodenní život obyvatel však zůstaly zachovány.
Díky filmu Vesničko má středisková (1985), ve kterém se zde odehrává známá scéna s postavou Otíka, získala lávka svůj neoficiální název „Otíkova lávka“ a stala se jedním ze symbolických míst Jižního Města.
Událost je součástí oslav významného výročí – 50 let od chvíle, kdy se na Jižní Město nastěhovali první obyvatelé. Toto jubileum připomíná nejen urbanistický rozvoj celé lokality, ale i její proměnu v živou městskou čtvrť s vlastní identitou a komunitou.
Při slavnostním odhalení plakety nechyběl ani samotný hrdina filmu maďarský herec János Bán, který si v době natáčení sám nechal vyrobit své typické „koňské“ zuby, ač to původně režisér filmu Jiří Menzel nechtěl. Jenže když se začalo natáčet, uznal, že herci „sedí“, a tak film získal konečnou podobu.
A dnes uznal, že pro něj se stalo účinkování ve Vesničce velmi důležitým momentem. Dodnes ho považuje za jeden z nejvýraznějších filmových počinů středoevropské filmové kultury.