Jiří Babica
Pamatujete si, jak nám tvrdil, že když nemáme limetku, stačí citron? Jiří Babica (65) je bezesporu jedním z nejkontroverznějších kuchtíků Česka. Zdálo se, že se po něm po konci Babicových dobrot slehla země. Opak je však pravdou. Jde s dobou a teď cílí na mladší generaci na internetu! „Na stará kolena jsem se stal videotvůrcem,“ popisuje svůj kanál Babicova televize, který má na serveru Stream.cz. A co tam vlastně dělá? Třeba radí, jak vyzrát na kocovinu. Jeho recept na „tři vejce do skla“ ke snídani se stal hotovým virálním hitem.
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