Slavný oscarový kuchař už má nachystáno. Hvězdy v neděli nebudou hladovět

Rakouský šéfkuchař Wolfgang Puck sestavuje menu pro tuto událost už 15 let. Na Guvernérském plese, který se koná v neděli večer, bude pro hvězdy připraveno vše od jehněčích kotlet a paelly až po ryby s hranolky a pekingskou kachnu.

Tento ples je pro Wolfganga Pucka každoroční událostí, ale je to jen jedna z mnoha jeho aktivit. Menu pro tuto prestižní událost má sestavené zhruba za hodinu a nikdy nezapomene hercům nabídnout sladkou sošku Oscara, která je navzdory svému pozlacenému povrchu vždy jedlá.

Pomáhá mu 250 kuchařů

„Je to opravdu úžasný večírek, takže v jídelně máme bufety. Máme bufet s čínskou kuchyní, třeba pekingskou kachnou. Máme bufet à la Londýn, protože v Anglii je jejich nedělní pečeně důležitou součástí. Takže máme hovězí pečeni, yorkshirský pudink, rybu s hranolky a anglický trifle,“ řekl Puck.

Na této akci si šéfkuchař nechává záležet.

„To bude hostina. Už ani nevím, kolik jídel vlastně máme,“ dodal.

Hollywoodské hvězdy budou mít také možnost vychutnat si některá z nejlepších vín a lihovin. „Používáme velmi specifickou směs založenou na velmi starém ročníkovém Chardonnay, s trochou čerstvého Pinotu Noir, velmi šťavnatého, vinifikovaného jako rosé,“ vysvětlil Alexis Blondell, sklepmistr šampaňského Fleur de Miraval.

Šéfkuchaři, který se může pochlubit dvěma prestižními oceněními James Beard Foundation Chef of the Year Award, pomáhá při přípravě lahůdek pro Governor’s Ball asi 250 dalších kuchařů.

Studoval od 14 let

Wolfgang Johannes Topfsching se narodil kuchaři a řeznici. Puckem se stal až v sedmi letech, kdy se jeho matka Maria provdala za Josefa Pucka.

Wolfgangovi prostředí kuchyně zjevně učarovalo a ve čtrnácti letech už byl oficiálně studentem kuchařského oboru. Později získával zkušenosti ve významných restauracích, například v L’Oustau de Baumanière v Provence, která získala tři michelinské hvězdy.

Kuchař oskarových večírků Wolfgang Puck

Poté však na radu svého přítele odjel do Spojených států a po dvou letech strávených v Indianapolis to zkusil v Los Angeles. Brzy se stal atrakcí pro hollywoodskou smetánku, a to nejen pro sebe, ale také pro restauraci Ma Maison, kterou spoluvlastnil. V roce 1982 otevřel Wolfgang Puck svou první restauraci Spago.

Okamžitě se stala kulinářským fenoménem a získala řadu ocenění. Postupně otevíral další a další restaurace – každou s jiným zaměřením. Změnil způsob stravování v Americe tím, že spojil klasické francouzské techniky, estetiku ovlivněnou Asií a Kalifornií a samozřejmě suroviny nejvyšší kvality.

Nejenže vaří pro hvězdy, ale sám je hvězdou: napsal několik knih, vyučoval vaření v televizních pořadech, objevil se v minirolích v několika filmech, filmové postavy ho zmiňují ve svých textech.

Vedle toho založil v květnu 1998 se svým partnerem Carlem Schusterem společnost Wolfgang Puck Catering, která posunula catering výjimečných společenských a kulturních akcí na zcela novou úroveň. A Guvernérský ples po předávání Oscarů (letos 10. března) je pro Wolfganga Pucka jen jedním z mnoha.