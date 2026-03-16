Osení na velikonoční stůl zasejte hned. Na husté trsy máte nejvyšší čas

Natálie Brabcová
  11:40
Jaká zelená dekorace patří na každý velikonoční stůl a proč ji zasít právě teď? Velikonoční osení je tradiční symbol jara, který si snadno vypěstujete doma. Na jeho zasetí máte nyní nejvyšší čas.

Velikonoční osení jako tradiční symbol jara a života poslouží i jako hravá dekorace – stačí pár misek s obilím a jarní figurky. | foto: Martin AdamecMF DNES

Velikonoční osení přitom není náročné na přípravu ani péči. Stačí pár dní a z obyčejných semínek vyroste svěží zelená dekorace. Klíčem k úspěchu je správné načasování výsevu.

Pokud chcete tradiční osení z ječmene či pšenice, máte na jeho zasetí nejvyšší čas, aby stihlo do Velikonoc vyrůst. Potřebuje alespoň dva, ideálně pak tři týdny.

Pokud potřebujete osení na poslední chvíli, zapomeňte na obiloviny a sáhněte po řeřiše nebo obyčejné čočce.

Kdy sázet velikonoční osení?

Pro ideální růst a hustotu osení doporučujeme:

  • Sázet 2–3 týdny před Velikonocemi – letos tedy zhruba v polovině března 2026.
  • Řeřicha a čočka vyrostou velmi rychle (5–7 dní).
  • Obilí jako ječmen nebo pšenice potřebuje přibližně 2–3 týdny.

Proč se vlastně seje velikonoční osení?

Velikonoční osení není jen dekorace, ale tradiční symbol jara a života. V minulosti se vysévalo obilí, nejčastěji ječmen, pšenice nebo žito, jako připomínka začínající zemědělské sezóny a naděje na dobrou úrodu. Zelená barva navíc osvěžuje domácnost a má uklidňující účinek na psychiku. Osení se také historicky spojovalo se Zeleným čtvrtkem, kdy se podle tradice jedla zelená strava, aby si člověk zajistil zdraví po celý rok. Dnes je osení i krásnou dekorací pro děti a domácí mazlíčky, kteří si po Velikonocích mohou zelené výhonky ochutnat.

Proč se vlastně seje velikonoční osení?

Jak zasadit velikonoční osení?

Co budete potřebovat:

  • Hrnek, misku, květináč nebo punčochu (tradiční „hlava“ se zelenými vlasy)
  • Substrát – zahradní zeminu, kompost nebo směs s pilinami
  • Semena – ječmen, pšenici, řeřichu nebo čočku
  • Drobné kamínky nebo písek na drenáž

Postup krok za krokem:

  1. Na dno nádoby dejte vrstvu kamínků nebo písku – zabraňuje přemokření.
  2. Substrát urovnejte a rovnoměrně rozložte semena.
  3. Přikryjte je zhruba 2 cm vrstvou zeminy.
  4. Dejte osení na světlé místo. Čím více světla, tím rychlejší a hustší růst.
  5. Pravidelně roste jemným postřikem, nepřelévejte.

Tip: Semena můžete před výsevem namočit na několik hodin – urychlí se tak klíčení.

Tipy pro úspěšné pěstování

Můžete využít průhledné nádoby, které vytvoří zajímavý vizuální efekt. Pro bohatší vzhled se vyplatí kombinovat více druhů semen, například pšenici s řeřichou nebo čočkou. Do výsevu zapojte i děti. Pěstování osení je zábavná a názorná ukázka klíčení rostlin. Hotové aranžmá pak můžete doplnit stužkami, papírovými figurkami či přírodními dekoracemi. Po Velikonocích lze osení nabídnout domácím mazlíčkům nebo mladé výhonky využít jako microgreens v kuchyni.

Jarní zápichy.

Velikonoční osení jako dekorace

  • Punčocha ve tvaru hlavy – oblíbená dětská dekorace s „vlasy“ z osení.
  • Vaječné skořápky nebo papírové krabičky – ideální pro mini výsev či microgreens.
  • Stolní aranžmá – kombinujte osení s jarními cibulovinami, například s hyacinty, krokusy nebo narcisy.
  • Zápichy a figurky – slepičky, zajíčci nebo barevné stužky dodají aranžmá hravost.
  • Moderní varianta: microgreens – ředkev, hrách, brokolice, slunečnice nebo jetel rostou rychle a můžete je využít i v kuchyni.

Kde koupit velikonoční osení?

Kde koupit velikonoční osení?

Velikonoční osení si dnes můžete pořídit v několika typech obchodů:

  • Hobby markety – například OBI nebo Hornbach nabízejí na jaře semena obilí i kompletní výsevní sady.
  • Supermarkety – sezónní nabídku mívají i některé řetězce, například Lidl nebo Tesco (obvykle únor–březen).
  • Květinářství a zahradnictví – vhodné pro menší množství nebo dekorativní sety.
  • Chovatelské potřeby – zde se prodávají semena určená pro domácí mazlíčky.
  • Online e-shopy – široký výběr semen i kreativních sad pro domácí výsev.

Nabídka se může lišit v závislosti na konkrétní prodejně.

Velikonoční osení pro kočky – na co si dát pozor

Velikonoční osení je oblíbené také u koček, které si rády pochutnávají na čerstvé zeleni. Při výsevu proto vybírejte semena bez chemického ošetření, ideálně v potravinářské kvalitě. Nepoužívejte hnojiva ani postřiky a zalévejte střídmě, aby substrát nezplesnivěl. Stejná pravidla platí i v případě, že chcete osení nabídnout králíkům nebo dalším drobným domácím mazlíčkům.

