Při úklidu třiďte, vyhazujte, prodávejte, ale hlavně se za to odměňujte

Představte si, že rozespalí kráčíte do koupelny, měli byste vlastně trochu víc spěchat, protože jste si v posteli poleželi delší dobu, a čas na přípravu před odchodem do práce se tak krátí. Vstoupíte do koupelny, rozsvítíte, jdete k umyvadlu a hledáte kartáček na zuby a zubní pastu.

Kartáček by se našel, ale došla pasta. A kde teď rychle najít nové balení, abychom neztratili příliš mnoho drahocenného času?

Věřte, že organizace domova stojí za to. Přestanete hledat věci, protože budou mít svoje stále místo. Zbavíte se věcí, jež už roky leží na dně vašich šuplíků.

Ušetříte peníze, protože v uspořádané domácnosti budete vědět, že danou věc již vlastníte, a tak není třeba ji kupovat znovu. A hlavně – s uspořádaným domovem získáte více energie, protože se budete cítit lépe.

1. Napište si plán

Než začnete doma třídit, vše si sepište, ať nezačnete chaoticky, ale plánovitě.

Vrhnout se do organizace domácnosti bez nejasného plánu není dobrý nápad. Pravděpodobně skončíte hned na začátku, protože se na vás vyvalí obrovské množství věcí, které je třeba roztřídit, uspořádat či vyhodit.

Anebo se horko těžko dostanete do určité fáze, ale nedostatek energie, vyčerpání a nechuť pokračovat vás ve vašem odhodlání přeruší.

Před samotnou organizací si především sedněte v době, kdy máte prostor nad věcí přemýšlet, a vytvořte si plán písemně. Postupujte po jednotlivých místnostech nebo jednotlivých sekcích (oblečení, dokumenty, kosmetika atd.) Tak budete mít přehled, co jste už uspořádali, případně odložili do krabice na vyhození, nevracejte to zpět.