Zkontrolujte obal a datum
Oříšky jsou bohaté na nenasycené tuky, které ale rychle podléhají zkáze. Proto je dobré začít u balení a sledovat na etiketě údaje, jako jsou:
- datum spotřeby – čím dál od expirace, tím lépe,
- ochrannou atmosféru (dusík, směs inertních plynů),
- informace o zemi původu,
- případně odkaz na laboratoře či kontrolu kvality.
„Oříšky zůstanou v lepší kondici, pokud jsou zabalené v ochranné atmosféře ve speciálním obalu. Ten snižuje obsah kyslíku v balení a pomáhá udržet chuť i nutriční hodnoty,“ vysvětluje Petra Vránová z pražírny Alika.
Zároveň platí pravidlo, že čím kratší složení, tím kvalitnější produkt. U natural oříšků by měla být na obalu jediná položka, a tou jsou ořechy.