Jedním z takových dobrodruhů je i Bob Thissen, známý cestovatel a urban explorer, jehož expedice sledují statisíce fanoušků na Instagramu a TikToku. Thissen strávil celé dva dny prozkoumáváním pozůstatků tohoto grandiózního, leč neúspěšného projektu.

„Na opuštěných zábavních parcích je pro mě něco magického,“ svěřil se Thissen tiskové agentuře Caters News Agency. To, co kdysi bývalo živým a rušným místem, je teď až děsivě tiché. Všechno je zarostlé a slyšíte jen pobíhající zvířata – připomíná to atmosféru filmu Já, legenda nebo Živí mrtví.

Park, který byl otevřen v roce 2014, se pyšnil více než stovkou atrakcí a kolotočů rozdělených do deseti tematických oblastí. I přes svou rozsáhlost a snahu přilákat návštěvníky se však potýkal s vážnými problémy.

Jedním z hlavních důvodů jeho zániku byla cena vstupenky, která činila 31 dolarů. Ačkoliv byla tato částka podstatně nižší než tehdejších 109 dolarů za den v disneylandu, pro většinu místních obyvatel byla i tak příliš vysoká. K tomu se přidala nepříznivá poloha parku, která ztěžovala přístup.

Kombinace vysokých cen a špatné dostupnosti vedla k definitivnímu uzavření parku v roce 2018. Investor, jedna z předních čínských realitních společností, která projekt finančně podporovala, kvůli tomuto neúspěchu dokonce zbankrotovala.

Thissen je skeptický k možnému opětovnému otevření. „Myslím, že je to příliš dlouho opuštěné na to, aby se to znovu otevřelo,“ říká. „Existovala obrovská bublina zábavních parků. Mnoho jich bylo postaveno, takže je zde vysoká konkurence a jen málo z nich je ziskových,“ vysvětluje. Park v současné době nemá v plánu znovu otevřít.