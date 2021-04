Stýská se vám po moravském sklípku? Nahradí ho online ochutnávka vín

„Morava umí nabídnout strašně dobrá vína, která často jinde ani neseženete. A tak jsme se rozhodli je přivézt do Prahy a nabídnout kamarádům, známým a známým známých. Prostě takový koníček,“ popisuje začátky Petr Rubáš, zakladatel projektu Neznámí vinaři.

Jde o to, že v každém obchodě nebo vinotéce najdete desítky značek a ročníků vín, ale v drtivé většině jde o velké výrobce vín. Rubáš s manželkou se však rozhodli jít jinou cestou: propagovat takzvaná mikrovinařství, která znají jen zákazníci v blízkém okolí, kde se víno urodilo, ale přitom je vynikající.

Po čase zjistili, že více než původně plánovaný e-shop a videa s prezentací jednotlivých značek lidi láká ta vína přímo ochutnat. Takže zavedli degustace.



Před začátkem koronakrize u nich probíhala zhruba jedna degustace týdně. Jenže v době omezování styku a zákazu návštěv podniků byl najednou s degustacemi amen.

Paradoxně se ukázalo, že to, co nejde zorganizovat při osobním styku, jde v online podobě. Tedy zapojit do jedné ochutnávky třeba šest vinařů – odborníků, aniž by museli opustit svoji rodnou hroudu.

Že si můžete online koupit pračku nebo mobil, je každému jasné. Ale jak to udělat, aby šlo ochutnávat víno? Mechanismus je však jednoduchý.

Ze stránek Neznámí vinaři si vyberete termín degustace, objednáte si množství lahviček s jednotlivými víny. Dopravní služba je doručí tak, aby v den degustace už byla vína u vás doma, a dostanete link, přes který se v určenou hodinu připojíte.

Na druhé straně už máte vinaře, která vám o daném víně řekne vše, co by vás zajímalo. Tedy nejen kde se urodilo, ale čím je typické, jakou vůni a chuť od něj můžete očekávat. Prostě jako při klasické degustaci.

Tím, že se degustace účastní několik různých vinařů, můžete pozorovat charakter vína a celého sklepa. Výroba vína je v podstatě alchymie a každý člověk má různé chutě. Právě při degustaci je tak větší naděje, že se sekají ve vzájemné sounáležitosti obě strany.

Začátky byly skromné, Neznámí vinaři začínali se zájmem patnácti lidí na jednu degustaci, ale v současné době už jich klidně bývá třeba šedesát. Navíc zpočátku byli lidé opatrní, objednávali si dvoudecilitrové lahvičky, a teď se podle Rubášových slov „jede po kartonech“.

A navíc si této služby začínají všímat i firmy, které v době home officu nemohou pořádat obvyklé teambuildingy někde v přírodě, tak zvou zaměstnance na ochutnávku vín.

„Plánujeme i dodávku sýrů podle toho, aby se hodila k vínu, a rádi bychom přidali i párování s jídlem. Ale to je ve stádiu příprav. To by ten koronáč ještě chvíli musel vydržet,“ směje se Petr Rubáš.

Ale zdá se, že podle požadavků některých zákazníků s covidem zřejmě tato podoba degustací neskončí a udrží se, protože zvyklosti orientovat se v online prostoru už se během roku upevnily a mohly nenávratně změnit i naše zákaznické chování.